Μαγικό Σάββατο στο Θέρμο με βιβλιοπαρουσίαση και παραδοσιακούς χορούς απ' όλο τον κόσμο

Με ένα μαγικό Σάββατο συνεχίστηκαν στο Θέρμο οι Γιορτές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού με πρωινή βιβλιοπαρουσίαση και βραδινή γιορτή παραδοσιακών χορών από Κολομβία, Λετονία, Ιταλία και Μεξικό.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Γιορτών Αγίου Κοσμά του Αιτωλού , που διοργάνωσε ο Δήμος Θέρμου.

Το πρωί στις 11:00, στην Πλατεία Νικολίτσα, παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο της καθηγήτριας και μεταδιδάκτορος κ. Παναγιώτας Μπουμπούλη με τίτλο: «Το άλμα στο παράλογο στη φιλοσοφία του Σαίρεν Κίρκεγκωρ και η επίδρασή του στο έργο του Λαρς Φον Τρίερ Δαμάζοντας τα Κύματα».

Την εκδήλωση πλαισίωσαν με ομιλίες τους ο πρέσβης – ιστορικός κ. Δημήτρης Παπανδρέου και η ιστορικός – ερευνήτρια κ. Ανθή Παπαθανασίου, οι οποίοι ανέδειξαν την πρωτοτυπία και τη σημασία του έργου.





Το βράδυ στις 21:30, Ο Δήμος Θέρμου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αγρινίου, στο πλαίσιο του International Folklore Dance Festival/ 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, φιλοξένησε στο Θέρμο λαογραφικά χορευτικά συγκροτήματα από 4 χώρες, γεμίζοντας χρώμα, μουσική και παραδοσιακούς ρυθμούς.





Η Κολομβία με το συγκρότημα CreaDanza, παρουσίασε δυναμικούς χορούς γεμάτους έντονα βήματα και πλούσια κίνηση που μετέφεραν το κοινό σε γιορτές της Καραϊβικής και έδωσαν στο Θέρμο έναν αέρα Λατινικής Αμερικής.

Η Λετονία με τα συγκροτήματα Jandāls και Mārupe, ταξίδεψαν το κοινό στη βαλτική παράδοση, με κυκλικούς χορούς, παραδοσιακές μελωδίες και εντυπωσιακές στολές που συνδυάζουν γεωμετρικά μοτίβα και φυσικά χρώματα.

Η Ιταλία – Σικελία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Leoni Reali, έφεραν στη σκηνή κινήσεις γεμάτες πάθος με μια μεσογειακή φλόγα που συγκίνησε το κοινό του Θέρμου.

Το Μεξικό με το επίσημο χορευτικό συγκρότημα Ballet Folklórico Xidoo, έδωσε χρώμα και ζωή μέσα από τις δικές τους παραδόσεις.

Οι χορευτές μάγεψαν το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής.

Ο Δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας ευχαρίστησε θερμά τον Δήμο Αγρινίου για την πρόταση συνδιοργάνωσης, καθώς και τον δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, την αντιδήμαρχο κ. Μαρία Παπαγεωργίου και τον υπεύθυνο του φεστιβάλ κ. Τσιάμη για την πολύτιμη συμβολή τους.