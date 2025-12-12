«Μαγική Αυλή»: Ενημέρωση για την τιμή εισιτηρίου του καρουζέλ – Μείωση τιμής εισιτηρίου στα 3€

Η «Μαγική Αυλή», ενημερώνει το κοινό πως το εισιτήριο για το καρουζέλ στην πλατεία μειώνεται στα 3 ευρώ, ώστε να διευκολυνθούν οι οικογένειες και να απολαύσουν όλοι το καρουζέλ με τον καλύτερο δυνατό

Με αφορμή το δημοσίευμα που αναρτήθηκε σήμερα σχετικά με την τιμή του εισιτηρίου του καρουζέλ στην κεντρική πλατεία, η επιχείρηση «Μαγική Αυλή» θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει υπεύθυνα και με απόλυτη σαφήνεια τους συμπολίτες μας.

Η «Μαγική Αυλή» συμμετέχει σταθερά στις εορταστικές δράσεις της πόλης, με στόχο να προσφέρει χαρά στα παιδιά και στις οικογένειες του Αγρινίου, πάντοτε με προτεραιότητα την ασφάλεια και την ποιότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, φέτος αναλάβαμε την αναβάθμιση της φάτνης και την καλλιτεχνική επιμέλεια του στολισμού της κεντρικής πλατείας (Πλατεία Συντριβανίου), ως μια ουσιαστική συμβολή στο εορταστικό αποτύπωμα της πόλης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς, διατέθηκαν 2.000 δωρεάν εισιτήρια προς τα νηπιαγωγεία του Δήμου και τα Ειδικά Σχολεία, ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά να απολαύσουν τις γιορτινές ημέρες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της τιμής, πράγματι φέτος είχε διαμορφωθεί στα 4 ευρώ, σε σχέση με τα 3 ευρώ της περσινής χρονιάς. Η αναπροσαρμογή αυτή δεν έγινε ελαφρά τη καρδία, αλλά συνδέεται με πραγματικές αυξήσεις στο λειτουργικό κόστος, όπως οι μισθοδοσίες, τα γενικότερα έξοδα λειτουργίας, καθώς και οι απαιτήσεις πιστοποιήσεων και ελέγχων, που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία.

Ωστόσο, μετά από παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και μέσα στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που υπάρχει, η επιχείρησή μας προχωρά άμεσα σε μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα 3 ευρώ, ώστε να διευκολυνθούν οι οικογένειες και να απολαύσουν όλοι το καρουζέλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κλείνοντας—και κρατώντας το πνεύμα των ημερών—ευχόμαστε το μόνο που να «ζαλίζει» στην πλατεία να είναι η χαρά των παιδιών και οι γύροι του καρουζέλ. Σας περιμένουμε με σεβασμό, υπευθυνότητα και χαμόγελο