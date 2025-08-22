Μαγευτική βαρκαρόλα φώτισε τον Μύτικα

Μαγικές εικόνες χάρισε η βαρκαρόλα στον Μύτικα σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωση.

Τη διοργάνωση ανέλαβε η Οργανωτική Επιτροπή Βαρκαρόλας Μύτικα σε συνδιοργάνωση με την Κοινότητα Μύτικα και τον Δήμο Ξηρομέρου.

Από τις 9:00 μ.μ., οι βάρκες που συμμετείχαν είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Μύτικα, στο σημείο όπου είναι ελλιμενισμένο το πλοίο «ΚΑΣΤΟΣ». Εκεί οι διοργανωτές μοίρασαν σε κάθε βάρκα έναν συγκεκριμένο αριθμό πυρσών γηπέδου.Οι πυρσοί άναψαν, κράτησαν φωτεινό ρυθμό στα χέρια των συμμετεχόντων και, αφού έσβησαν στο νερό, τοποθετήθηκαν πίσω στις βάρκες.

Η βραδιά κύλησε μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, με τον φωτισμό των πυρσών να καθρεφτίζεται στη θάλασσα και να δημιουργεί ένα μαγευτικό σκηνικό, που γέμισε συγκίνηση και θαυμασμό κατοίκους και επισκέπτες που πλημμύρισαν το Μύτικα .