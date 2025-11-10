Μαγευτική πεζοπορία για τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγράφων στο μονοπάτι της Βλαχοκερασιάς

Με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, πεζοπόρησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025, στο όμορφο και απαιτητικό μονοπάτι της Βλαχοκερασιάς στην Αρκαδία, μέσα στην ομορφιά της φύσης στα καλύτερα της!

Το μονοπάτι της Βλαχοκερασιάς βρίσκεται στην περιοχή Βλαχοκερασιά της νότιας Αρκαδίας, μέσα στο Δάσος Σκιρίτιδας. Η διαδρομή ξεκινά από το χωριό, διασχίζει το πυκνό δάσος, τμήματα δίπλα σε ποτάμι/ρέμα και μορφολογία με υψομετρική διαφορά περίπου 430‑500 μ.

Η ανακοίνωση:

Στο Μονοπάτι Βλαχοκερασιάς βρέθηκε την 09-11-2025 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων. Με μεγάλη μας χαρά συνοδεύσαμε τα υπόλοιπα μέλη και φίλους του αγαπημένου μας συλλόγου και απολαύσαμε μια ξέγνοιαστη πεζοπορική ημέρα. Ακολουθούν πολλές δράσεις σε μια προσπάθεια όλων μας ο σύλλογος να είναι πάντα ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους που ήταν μαζί μας σε αυτή την όμορφη εξόρμηση και καλούμε όλους όσους μπορούν να πλαισιώσουν τις μελλοντικές μας δράσεις.

Δείτε φωτογραφίες: