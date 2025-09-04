Μαγεμένος ο Εβάν Φουρνιέ από τις ελιές Καλαμών Βόνιτσας

Ενθουσιαμένος ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, από τις ελιές Καλαμών Βόνιτσας και δεν έχασε την ευκαιρία να το μοιραστεί με τους φίλους του στα social media.

Μόλις έναν χρόνο στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ φαίνεται να έχει δημιουργήσει ισχυρό δέσιμο με τον κόσμο. Κάθε μέρα δέχεται μικρές εκφράσεις αγάπης από τους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, κάποιος οπαδός του Ολυμπιακού του έστειλε ελιές Καλαμών από τη Βόνιτσα, ένα παραδοσιακό προϊόν της περιοχής, και ο Φουρνιέ τις ανέβασε στο Twitter, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με ένα χιουμοριστικό μήνυμα: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα που μου έχει κάνει η οικογένεια του Ολυμπιακού, θα μπορούσα να ανοίξω το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ».

Δείτε την ανάρτηση: