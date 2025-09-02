Μαφία Κρήτης: Τι απαντά ο Πάνος Καμμένος για την εμπλοκή του ονόματος του

Για την εμπλοκή του ονόματός του στην Μαφία Κρήτης απαντά ο Πάνος Καμμένος και τη συνομιλία του με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας.

Μεσολάβησε ή όχι ο Πάνος Καμμένος, υπέρ της προώθησης στην ανώτατη θέση του κλήρου στα Χανιά, του εκλεκτού της συμμορίας που εξαρθρώθηκε την Κυριακή; Ο ίδιος πάντως το αρνείται, παραδέχεται ωστόσο την ύπαρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εκ των φερόμενων εγκεφάλων της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής στη Δυτική Κρήτη.

Προκειμένου να ασκήσουν επιρροή, ο ένας εκ των δύο αδελφών – αρχηγών επικοινωνεί με τον κ. Καμμένο, λέγοντας του ότι ο «δικός» τους υποψήφιος είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την αμερικανική βάση στα Χανιά και άλλους. Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται, να τον διαβεβαίωσε ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το ελέγχει απόλυτα.

Μάλιστα, ο υποψήφιος που προωθούσαν φέρεται να είχε υποσχεθεί στους κατηγορούμενους γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου.

Μιλώντας πάντως στον ΣΚΑΙ, ο κ. Καμμένος παρουσίασε τη δική του εκδοχή, σχετικά με τις αναφορές στη δικογραφία, ου τον εμπλέκουν. Έτσι, δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά, όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε, στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά: «Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Το «καυτό» απόσπασμα της δικογραφίας

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, στο σκέλος της που αφορά στην καταπάτηση και πώληση έκτασης, η οποία ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας Χανίων και μετέπειτα τους εκβιασμούς, ώστε να μη διεκδικήσει πίσω την καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων το Μοναστήρι (που στο μεταξύ είχαν πουλήσει τα δύο αδέλφια σε ισραηλινούς επιχειρηματίες):

Ο ένας εκ των ξενοδόχων- κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της μαφίας της Κρήτης διαπιστώνεται ότι διατηρεί επαφές με συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη, τον Μελχισεδέκ ο οποίος έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλογή που έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ξενοδόχος, προκειμένου να μεσολαβήσει για την εκλογή του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη, του ζητά ως αντίτιμο τμήμα…. Ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου που έχει ο ιερωμένος στην κατοχή του.

Στις 12 Αυγούστου, ο ξενοδόχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο. Του μιλάει για τον αρχιμανδρίτη και υποστηρίζει ότι είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους. Δεν παραλείπει να επισημάνει στον κ. Καμμένο ότι ο αρχιμανδρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα, δράττεται της ευκαιρίας και ζητά από τον πρώην υπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, πλην όμως ο κ. Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία την δεδομένη χρονική στιγμή και λέει στον κατηγορούμενο ξενοδόχο να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη τη βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το ελέγχει απόλυτα». Λίγα λεπτά αργότερα, ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για δεσπότης Χανίων». Ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της κρητικής μαφίας επικοινωνεί στη συνέχεια με τον αρχιμανδρίτη και του μεταφέρει τις διαβεβαιώσεις Καμμένου.

Ο αρχιμανδρίτης ζητά από τον ξενοδόχο να επιμείνει ώστε ο πρώην υπουργός να πιέσει άμεσα, «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου» και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για τη δωρεά του σημερινού κατηγορούμενου στην εκκλησία.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο ξενοδόχος σε άλλη επικοινωνία του με τον αρχιμανδρίτη υποστηρίζει ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία για το θέμα της εκλογής με τον κ. Καμμένο, ενώ στη συνέχεια διαπραγματεύεται με τον ιερωμένο για να καταφέρει να βρει κομμάτι του αυθεντικού Τιμίου Ξύλου…

Αναφέρεται ειδικότερα ότι ο Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον ξενοδόχο γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του.

Ο ξενοδόχος ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος, του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ… μη λες μαλα…», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα, θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο ξενοδόχος δράττεται της ευκαιρίας και ζητάει για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό, και ότι την προμηθεύτηκε χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι.

