“Maestro”: Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην 10αδα του Netflix

Μόλις λίγες μέρες μετά την ένταξή του στον παγκόσμιο κατάλογο του Netflix, το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη κατάφερε να κερδίσει και το κοινό και πέρα από τα σύνορα, αφού εξασφάλισε μία θέση στην δεκάδα της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Flixpatrol που αφορούν την Κυριακή 19 Μαρτίου, η ελληνική σειρά κατάφερε να μπει στη δεκάδα και μάλιστα, στην όγδοη θέση.

Στα σχόλια για το «Maestro in Blue», όπως είναι ο τίτλος για το Netflix, οι θεατές αποθεώνουν τόσο την πλοκή και το σενάριο, όσο τις ερμηνείες, τη μουσική και το τεχνικό κομμάτι της σειράς, που μπήκε στη δημοφιλή συνδρομητική πλατφόρμα, πριν από 3 μέρες, τη 17η Μαρτίου.

Το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, «Προσευχή», επίσης σχολιάστηκε θετικά από τους ξένους θεατές.

Κάποιοι άλλοι δε, γράφουν ότι θέλουν ήδη να μετακομίσουν σε κάποιο ελληνικό νησί, μετά τα πλάνα των Παξών, που κυριαρχούν.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

#ChristoforosPapakaliatis plays the titular role of Orestis. Interestingly, he is also the show’s director. It is the first time I saw a director playing the lead in a nine-episode-long series. He has done an absolutely amazing job… #MaestroInBlue https://t.co/DxpUagrRWL — Word Street Journal (@the_wordstreet) March 20, 2023

#MaestroInBlue is one of the best things I’ve seen. It’s a whirlwind mix of emotions.. drama, love, pain, agony, anguish, social pressure, you name it. It took me to a remote Greek island and swept me off with its music and melancholy. Such fine writing and storytelling. Bravo! — Vishal Agnihotri (@Dilliwasi) March 20, 2023

Starting the day watching my very first greek series #maestroinblue 🇬🇷 !

-I never get tired of saying how beautiful this country is ! pic.twitter.com/7PxCB4DMd9 — G. (@w0rldenthusiast) March 19, 2023

Maestro In Blue ❤️‍🔥 — Jenifer alvarez (@jeniferalmo_) March 19, 2023

Watching Maestro in blue it is a Greek episode and taking place in Athens , it is a great one, and Athens is a beautiful island 💚💚 — ghada / 🇪🇬🇪🇬 (@ghadaal34658185) March 1 Πώς προβάλλεται στο εξωτερικό:

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε μοιραστεί πρόσφατα ένα βίντεο με αποσπάσματα από τη σειρά, τα οποία είναι μεταγλωτισμένα σε διάφορες γλώσσες όπως ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, αγγλικά και βραζιλιάνικα πορτογαλικά.

Είχε επισημάνει δε, πως στις χώρες του εξωτερικού θα υπάρχει και η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη σειρά στα ελληνικά, αλλά με υπότιτλους στη γλώσσα που επιθυμούν.

«Την σειρά στο εξωτερικό σύντομα θα έχουν την επιλογή να την παρακολουθήσουν στην γλώσσα μας (με υπότιτλους) αλλά και ντουμπλαρισμένη σε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα την χώρα προβολή» είχε γράψει στη δημοσίευσή του.

Η σειρά θα είναι μεταγλωτισμένη σε όλες τις γλώσσες και θα προβληθεί σε όλον τον κόσμο μεταφρασμένη εκτός από την Κίνα.

Παπακαλιάτης σε Καβογιάννη: «Ό,τι ευχήθηκες, τελικά συνέβη»

Με αφορμή την έναρξη προβολής του Maestro παγκοσμίως πριν από λίγες μέρες, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκανε μία ανάρτηση αφιερωμένη στη Μαρία Καβογιάννη, η οποία έχει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά και κατάφερε να καθηλώσει με την ερμηνεία της τους τηλεθεατές.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο από τα backstage της σειράς, στο οποίο η Μαρία Καβογιάννη του ζητά στα Αγγλικά να προτείνουν στο Mega το Maestro να μεταγλωττιστεί και να μεταδοθεί παγκοσμίως.

Η επιθυμία της τελικά, έγινε πραγματικότητα και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θέλησε να μοιραστεί το βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους και να γράψει δύο λόγια τόσο για την ηθοποιό, όσο και για την επιτυχία τους.

«Γράμμα στη Μαρία. Αγαπημένη μου Μαρία, σου γράφω από το αεροπλάνο στην Αμερική όπου ήρθα για κάποιες συναντήσεις που γίνονται σε ΝΥ και ΛΑ για το Maestro. Έβλεπα το βιντεάκι που είχαμε κάνει εκείνη τη μέρα στους Παξούς και σκεφτόμουν πως ό,τι ευχήθηκες για αυτήν την σειρά, τελικά συνέβη. Μπορεί εμείς να κάναμε πλάκα αλλά εντέλει,το Maestro ανοίγει σήμερα σε όλον τον κόσμο. Μαράκι, απο σήμερα θα μπορούν σε όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες να το παρακολουθήσουν θεατές που δεν έχουν δει ποτέ Ελληνική σειρά και που τώρα θα έχουν την ευκαιρία. Μαρία;; Η σειρά μας από σήμερα παίζει σε Αμερική, Αυστραλία,Νέα Ζηλανδία, Ευρώπη,Ασία, Αφρική με τον τίτλο “Maestro in Blue”. Στα γράφω τώρα όλα αυτά για να μην τα ξεχάσω, γιατί με τόσο τρέξιμο και δουλειά δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω και εγώ ακόμα όλο αυτό που γίνεται. Και Μαράκι μου κάτι τελευταίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω γι’αυτό που είσαι, (το γούρι μου)..Κι εσένα και όλους τους ηθοποιούς και τους συντελεστές και την παραγωγή και το Mega στην Ελλαδα γιατί όλοι μας συμβάλαμε ώστε η σειρά να είναι αυτή που είναι. Μαράκι μου επιστρέφω σε λίγες μέρες και αν έχεις πάει στο χωριό γύρνα γιατί έχουμε πρόβες, ξεκινάμε γύρισμα και σε λίγο καιρό πάμε πάλι στο νησί!!! Γίνεται χαμός από ετοιμασίες στην Αθήνα. Υ.Γ. Σου έστειλα τα πρώτα 4 επεισόδια.Τα διάβασες;;; Πρόσεχε μη τα χάσεις πουθενά και διαρρεύσει τίποτα. Α και Μαράκι;; Netflix από σήμερα worldwide (αν σε ρωτήσει κανείς από εξωτερικό). Σ’αγαπώ. Χ.Π.», έγραψε.

