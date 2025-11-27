«MadWalk 2025»: Καγιά και Ρουβάς έκλεψαν την παράσταση με ξεσηκωτικό χορό

Mε έναν ξεσκηνωτικό χορό του Σάκη Ρουβά και της Βίκυς Καγιά άνοιξε αυλαία το πολυαναμενόμενο fashion – music event «MadWalk 2025».

Το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) πραγματοποιήθηκαν τα MadWalk 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και από το πρώτο λεπτό ενθουσίασαν το κοινό, καθώς στη φαντασμαγορική έναρξη «πρωταγωνίστησαν» ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά.

Το διάσημο μοντέλο είχε αναλάβει χρέη παρουσιάστριας, μαζί με τον pop star υποδέχτηκαν τον κόσμο στο stage των MadWalk 2025. Ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά βγήκαν με φόρα κι ανεβασμένη διάθεση για να εκτελέσουν ένα υπέροχο χορευτικό act.

Η εμφάνισή τους που συνδύασε θεατρικότητα, ρυθμό και αδιαμφισβήτητη λάμψη. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, έγινε ξεκάθαρο πως το opening δεν θα ήταν μια απλή performance, αλλά μια δυνατή εμπειρία που έδωσε αμέσως τον τόνο της βραδιάς.

Δείτε την έναρξη του Madwalk 2025:

Στη συνέχεια ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε στη σκηνή και ερμήνευσε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός», ξεσηκώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους.

Η ερμηνεία του Σάκη Ρουβά: