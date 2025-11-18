Μαχητικό θέαμα στη Λευκάδα – Η «Kontogiannis Team» εντυπωσίασε στο «Sparring Day»

Εντυπωσίασε ο Πανελλήνιος Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου «Kontogiannis Team», συμμετέχοντας με έντεκα αθλητές, στο «Sparring Day» στη Λευκάδα, μια άρτια διοργάνωση του συλλόγου Εύαθλος Λευκάδας.

Η ανακοίνωση:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 το Sparring Day στη Λευκάδα, μια άρτια διοργάνωση του συλλόγου Εύαθλος Λευκάδας υπό την καθοδήγηση του καθηγητή φυσικής αγωγής Καβαδιά Ευστάθιου. Η εκδήλωση διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Λευκάδας στις Αλυκές και συγκέντρωσε αθλητές από πολλούς συλλόγους της περιοχής.

Ο Πανελλήνιος Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Kontogiannis Team συμμετείχε με έντεκα αθλητές, παρουσιάζοντας υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, αγωνιστικής συνέπειας και άριστου ήθους.

Οι αθλητές που εκπροσώπησαν τον σύλλογο:

Πανούσης Δημήτριος – 15 ετών, 58kg

Μπάνιας Ιωάννης – 17 ετών, 91kg

Κουτρόλης Παναγιώτης – 18 ετών, 62kg

Σαπλαούρας Ιωάννης – 23 ετών, 65kg

Μουζοπούλου Μαλευή – 13 ετών, 41kg

Μουζόπουλος Χρήστος – 13 ετών, 60kg

Μπριζώλη Αλεξάνδρα – 11 ετών, 68kg

Τσούμας Ιωάννης – 11 ετών, 40kg

Κοντογιάννη Παρασκευή – Αγγελική – 10 ετών, 40kg

Μπριζώλης Βασίλειος – 9 ετών, 68kg

Ζγκούρι Σπυρίδων – 7 ετών, 36kg

Οι αθλητές του συλλόγου πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και επιβεβαιώνοντας την ποιοτική και συστηματική δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις υπό τον προπονητή Νεκτάριο Κοντογιάννη.

Ο σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον προπονητή του Εύαθλου, Καβαδιά Ευστάθιο, για την άψογη φιλοξενία και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και προώθηση των μαχητικών τεχνών στη Λευκάδα.

Επόμενη μεγάλη διοργάνωση στο Αγρίνιο

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται, καθώς η επόμενη επίσημη διοργάνωση έρχεται στο Αγρίνιο, όπου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σαβάντ στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγρινίου.

Ο Πανελλήνιος Α.Γ.Σ. Αγρινίου – Kontogiannis Team δηλώνει έτοιμος να υποδεχθεί αθλητές από όλη την Ελλάδα. Μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών.