Μαχητικά πάνω από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου έφεραν οι ασκήσεις «Ηνίοχος 23» και «Ωριων 23» (εικόνες)

Οι πολυεθνικές ασκήσεις «ΗΝΙΟΧΟΣ 23» και «ΩΡΙΩΝ 23» ξεκίνησαν στις 24 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή (05.05.2023). Σκοπός των ασκήσεων ήταν η δημιουργία ενός άκρως ρεαλιστικού και διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι συμμετέχουσες δυνάμεις κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές διακλαδικές συνέργειες, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και για την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και αποτρεπτικής ικανότητάς τους

Η Άσκηση «ΩΡΙΩΝ 23» οργανώθηκε από την νεότευκτη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ. Η συνεχής και ενεργός συμμετοχή της ΔΕΠ σε δραστηριότητες Ειδικών Επιχειρήσεων φίλων, συμμάχων και εταίρων Χωρών, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες βελτιώσεις των διοικητικών και εκπαιδευτικών υποδομών της, συνέβαλαν στην επιπλέον διεύρυνση των συμμετεχουσών Χωρών στην φετινή Άσκηση, αυξάνοντας έτι περαιτέρω το επίπεδο των Ελληνικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Forces – SOF).

Επιχειρήσεις σε Αμφίβιο Περιβάλλον (Over the Beach – OTB).

Επιχειρήσεις νηοψίας (Visit Board Search and Seizure – VBSS).

Επιχειρήσεις Επιτήρησης – Αναγνώρισης, καθώς και Πληροφοριακές Επιχειρήσεις (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – ISR).

Διείσδυση σε εχθρική περιοχή με εκτέλεση αλμάτων ελεύθερης πτώσης (Military Free Fall – MFF) και στατικού ιμάντα (Static Line).

Ρίψη προσωπικού και μέσων από Ελικόπτερο με την μέθοδο HELOCASTING.

Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ) – Άμεσης Αντίδρασης (Close Quarter Combat – CQC), καθώς και Τεχνικές και Τακτικές Ελεύθερου Σκοπευτή (Sniping) και Ομάδων SOF (Techniques – Tactics and Procedures – TTP).

Εξουδετέρωση Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (Counter Improvised Explosive Devices – C-IED).

Παροχή Α΄ Βοηθειών Πεδίου Μάχης (Tactical Combat Casualty Care – TCCC).