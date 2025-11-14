M. Ζαμπάρας: “Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Όταν το αυτονόητο γίνεται διεκδίκηση – Οι ασθενείς ζητούν σεβασμό, ασφάλεια και αξιοπρέπεια”

Μέχρι το 2030, υπολογίζεται ότι περίπου 460 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα ζουν με σακχαρώδη διαβήτη. Στην Ελλάδα, 1 στους 9 συμπολίτες μας πάσχει από τη νόσο – πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που δίνουν καθημερινά έναν αθόρυβο αλλά εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 δεν είναι μια απλή πάθηση. Είναι μια σύνθετη χρόνια νόσος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ζωής των ασθενών. Γι’ αυτό η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και κυρίως η ολοκληρωμένη, σταθερή και σύγχρονη αντιμετώπιση του αποτελούν μονόδρομο.

Οι άνθρωποι με διαβήτη χρειάζονται συστηματική ιατρική παρακολούθηση, πλήρη γκάμα εξετάσεων για όλες τις πιθανές επιπλοκές, επάρκεια αναλωσίμων για τη μέτρηση και ρύθμιση της γλυκόζης, παρουσία σχολικών νοσηλευτών για τα παιδιά, εργασιακές διευκολύνσεις, αλλά και συνεχή ενημέρωση του κοινού ώστε να αρθούν μύθοι και προκαταλήψεις.

Με αφορμή την 14η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση για το κρίσιμο ζήτημα της αποζημίωσης των αναλωσίμων.

Ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι η μη αποζημίωση ακόμη και ενός (1) κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για τους χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής (CGM) δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών και αντιβαίνει στην ορθή κλινική πρακτική. Οι ταινίες είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση των μετρήσεων και την αποτροπή επικίνδυνων υπογλυκαιμιών ή υπεργλυκαιμιών.

Απαιτείται άμεση τροποποίηση του Παραρτήματος «Διαβητολογικού Υλικού» του ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025, ένταξη των συστημάτων CGM για τους ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, αναθεώρηση της Ανώτατης Μηνιαίας Δαπάνης, επανεξέταση της πενταετούς αποζημίωσης για τις συμβατικές αντλίες ινσουλίνης και θεσμική συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι ινσουλινοεξαρτώμενοι ασθενείς αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες που πολλές φορές μένουν αόρατες. Με σωστή ιατρική φροντίδα, με ένα υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον και κυρίως με μια ολιστική θεσμική προστασία από την Πολιτεία, μπορούν να έχουν μια κανονική και αξιοπρεπή ζωή χωρίς περιττά εμπόδια.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας οφείλουν να ανταποκριθούν άμεσα. Δεν μιλάμε για πολυτέλειες, μιλάμε για τα αυτονόητα. Για την ασφάλεια, την υγεία και την αξιοπρέπεια χιλιάδων συμπολιτών μας.

Αυτό απαιτεί η κοινωνία, αυτό αξίζουν οι άνθρωποι με διαβήτη – σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, και κάθε μέρα.