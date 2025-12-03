Μ. Ζαμπάρας: Όχι άλλο υποβιβασμό για τα παιδιά της Αμφιλοχίας – Να ανακληθεί άμεσα η συγχώνευση του 3ου Δημοτικού

Όχι άλλο υποβιβασμό για τα παιδιά της Αμφιλοχίας αναφέρει ο Μ. Ζαμπάρας σε ανακοίνωσή του και ζητά να ανακληθεί η συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Με αφορμή την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει και να συγχωνεύσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και αν. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Η εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής έχει ήδη εκφράσει την έντονη αντίθεσή της. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αμφιλοχίας, με πρόσφατη ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για μια απόφαση που αντιμετωπίζει τους μαθητές ως «αριθμούς», επιβάλλει τη μετακίνησή τους από το σχολείο της γειτονιάς τους και τους οδηγεί σε πολυπληθή τμήματα, με βαρύτατες παιδαγωγικές και κοινωνικές συνέπειες.

Η πολιτική των συγχωνεύσεων σχολείων, που ακολουθεί συστηματικά η κυβέρνηση, δημιουργεί μια σειρά από σοβαρές δυσλειτουργίες:

• Αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, με άμεση υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Κατάργηση κρίσιμων δομών Ειδικής Αγωγής, όπως το Τμήμα Ένταξης, στερώντας από ευάλωτους μαθητές την απαραίτητη υποστήριξη.

• Υπερφόρτωση των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν πολλαπλάσιους μαθητές.

• Συρρίκνωση οργανικών θέσεων, που αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τα ήδη υποστελεχωμένα σχολεία της Αμφιλοχίας.

Παράλληλα, τα σχολεία της περιοχής εξακολουθούν να χρειάζονται σημαντικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των αιθουσών και των κτιριακών τους υποδομών, ανάγκη που καθιστά ακόμη πιο ακατανόητη την επιλογή για κλείσιμο αντί για ενίσχυση.

Στην Αμφιλοχία, μία περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει δει δημόσιες υπηρεσίες να κλείνουν ή να υποβαθμίζονται, η κατάργηση ενός κεντρικού σχολείου συνιστά νέο πλήγμα για την τοπική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα, η κυβέρνηση επιλέγει να αποδυναμώσει περαιτέρω τη δημόσια εκπαίδευση, αντί να την ενισχύσει με προσωπικό, πόρους και σύγχρονες υποδομές. Αυτές οι αποφάσεις, τονίζει ο Μίλτος Ζαμπάρας, υπονομεύουν τις ίσες ευκαιρίες των παιδιών της περιφέρειας και βαθαίνουν τις μορφωτικές ανισότητες.

Ο Βουλευτής ζητά από την Υπουργό:

1. Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας.

2. Να ενισχυθούν τα σχολεία της περιοχής με απαραίτητο προσωπικό και με τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Αμφιλοχία πεδίο πειραματισμού πολιτικών που υποβαθμίζουν το δικαίωμα των παιδιών σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση με τη δαμόκλειο σπάθη του δημογραφικού να απειλεί τις τοπικές κοινωνίες» υπογραμμίζει ο Μίλτος Ζαμπάρας.