Πολιτικά Νέα

Μ. Ζαμπάρας: «Κλείνουν τα ΕΛΤΑ – Επιταχύνουν την ερήμωση της Αιτωλοακαρνανίας»

«Η Αιτωλοακαρνανία δεν θα σωπάσει μπροστά στη διάλυση των ΕΛΤΑ», καταγγέλει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας , κάνοντας λόγο για πολιτική που επιταχύνει την ερήμωση της υπαίθρου.

Η ανακοίνωση:

Η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Αιτωλοακαρνανία – στη Βόνιτσα, στο Καινούργιο, στη Γαβαλού, στις Φυτείες, στο
Αιτωλικό, στο Θέρμο και στον Άγιο Βλάση – συνιστά άλλη μια σκληρή επίθεση στην καθημερινότητα των πολιτών και στη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Την ώρα που οι κάτοικοι της υπαίθρου παλεύουν με την εγκατάλειψη, τη δημογραφική συρρίκνωση και την έλλειψη βασικών υποδομών, η κυβέρνηση προχωρά σε μια απόφαση που ακυρώνει το δικαίωμα στην ίση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Οι ηλικιωμένοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες μένουν χωρίς στοιχειώδη εξυπηρέτηση, αναγκασμένοι να μετακινούνται χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές.

Αυτό δεν είναι «εξορθολογισμός» – είναι συνειδητή αποψίλωση της περιφέρειας. Είναι πολιτική που αντιμετωπίζει την ύπαιθρο ως πολίτη β’ κατηγορίας.

Η Αιτωλοακαρνανία δεν θα σωπάσει μπροστά στη διάλυση των ΕΛΤΑ, όπως αντίστοιχα για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία, για την αγροτική παραγωγή. Καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε ποιοτικές και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες – και αυτό το δικαίωμα δεν θα το παραχωρήσουμε.

