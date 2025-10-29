Μ. Ζαμπάρας: «Η Ναυπακτία βουλιάζει από την εγκατάσταση χωρίς σχεδιασμό ΑΠΕ»

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ανέδειξε στη Βουλή την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ στη Ναυπακτία, ζητώντας αναστολή κάθε απόπειρας εγκατάστασης έργων ΑΠΕ στις περιοχές Αγναντάκι και Καστρούμα.

Η ανακοίνωση:

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο την ανεξέλεγκτη και άναρχη εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ορεινή Ναυπακτία.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ανέδειξε ότι δρομολογούνται δύο νέα έργα στις θέσεις Αγναντάκι και Καστρούμας, σε ελάχιστη απόσταση από κατοικημένους οικισμούς:

Στο Αγναντάκι προβλέπεται η εγκατάσταση 7 ανεμογεννητριών ύψους 200 μέτρων και διαμέτρου 150 μέτρων, σε απόσταση μόλις 754 μέτρων από τον οικισμό Ριγανίου.

Στην Καστρούμα σχεδιάζεται η τοποθέτηση 6 ανεμογεννητριών, μόλις 553 μέτρα από τη Συκιά, 815 μέτρα από το Ριγάνι και 1.100 μέτρα από τη Φαμίλα.

Ο Βουλευτής τόνισε ότι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας κατατάσσεται ήδη μεταξύ των πέντε πρώτων πανελλαδικά σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ, με τον Δήμο Ναυπακτίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο κορεσμένες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σήμερα είναι εγκατεστημένες 94 ανεμογεννήτριες, ενώ εκκρεμεί ο σχεδιασμός για ακόμη 141.

Παρά τα παραπάνω, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αδειοδοτεί έργα χωρίς κανένα

συνολικό σχεδιασμό:

Ούτε πρόβλεψη για τον κορεσμό συγκεκριμένων περιοχών,

Ούτε εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στο τοπίο,

Ούτε μέριμνα για τις κατοικημένες περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας κάλεσε τον Υπουργό να αναστείλει κάθε απόπειρα εγκατάστασης έργων ΑΠΕ στις περιοχές Αγναντάκι και Καστρούμα.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός, κ. Τσάφος, απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για την πορεία των έργων, ενώ δεν παρουσίασε ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το νέο Χωροταξικό, παραπέμποντας ουσιαστικά στις καλένδες.

Την ίδια ώρα:

Η χώρα έχει ήδη υπερκαλύψει τους στόχους για τις ΑΠΕ.

Η παραγόμενη ενέργεια δεν μπορεί να απορροφηθεί από το δίκτυο.

Το κόστος της ενέργειας δεν μειώνεται, με πολίτες και επιχειρήσεις να συνεχίζουν να δοκιμάζονται.

Οι ενεργειακές κοινότητες των Δήμων αποκλείονται από όρους σύνδεσης, στερώντας από τις τοπικές κοινωνίες ένα εργαλείο κοινωνικής ωφέλειας.

Οι κοινωνίες της Ναυπακτίας, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, διαμαρτύρονται δικαίως: καμία ουσιαστική διαβούλευση δεν πραγματοποιείται, ενώ η κυβέρνηση λειτουργεί απλώς ως διεκπεραιωτής των αιτημάτων μεγάλων

επενδυτών, αδιαφορώντας για τον σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή.

Δείτε το βίντεο: