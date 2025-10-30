Μ. Ζαμπάρας: «Η κυβέρνηση διψά για επικοινωνία – Η κοινωνία διψά για νερό»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Η ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, επιλέγει τον δρόμο των μεγαλόστομων εξαγγελιών αντί της σοβαρής δουλειάς. Ανακοίνωσε έργα ύψους 2.5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, χωρίς όμως να παρουσιάσει ένα πραγματικό σχέδιο: χωρίς προτεραιότητες, χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα, χωρίς κανένα κριτήριο δίκαιης κατανομής των πόρων. Μιλά για «θωράκιση» της χώρας, την ώρα που η ίδια έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια το καθήκον της να λάβει μέτρα πρόληψης και να χαράξει στρατηγική. Ο κ. Μητσοτάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος περιορίστηκαν και πάλι σε γενικόλογες αναφορές, επιρρίπτοντας όλο το βάρος στην κλιματική κρίση, σαν να πρόκειται για ένα φαινόμενο που έπεσε από τον ουρανό.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική. Η κλιματική κρίση όντως εντείνει τις πιέσεις, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από την άναρχη κατανάλωση, την απουσία επενδύσεων, την αδράνεια και τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές. Μόνο στην Αττική καταγράφηκαν πέρυσι 19 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ στα νησιά οι αφίξεις ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τις υφιστάμενες υποδομές, αλλά αντί η κυβέρνηση να επενδύσει σε δίκτυα και έργα, επέλεξε συστηματικά να απαξιώσει τις ΔΕΥΑ, να τις οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία και τώρα να επιχειρεί την ιδιωτικοποίησή τους υπό το πρόσχημα της «εξυγίανσης».

Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα:

Δεν υπάρχει κανένα επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας.

Οι υποδομές είναι πεπαλαιωμένες, με τεράστιες απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.

Οι εξαγγελίες νέων έργων βασίζονται σε μελέτες που εκπονήθηκαν πριν από 20 χρόνια και δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα.

Ο πρωτογενής τομέας αφήνεται στην τύχη του, χωρίς ουσιαστική στήριξη για να προσαρμοστεί στις νέες υδρολογικές συνθήκες.

Αντί για μια ολοκληρωμένη, σοβαρή στρατηγική μετάβασης, βλέπουμε αποσπασματικά και πρόχειρα μέτρα: μεταφορά νερού, αποσπασματικές αφαλατώσεις χωρίς ενεργειακή πρόβλεψη και έργα που εξαγγέλλονται καθυστερημένα, μόνο και μόνο για να κερδηθούν εντυπώσεις. Και στο τέλος, το κόστος θα το επωμιστούν οι πολίτες, με αυξήσεις στους λογαριασμούς τους.

Η παντελής απουσία έργων για τη λειψυδρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μνημείο κυβερνητικής ανικανότητας. Η λειψυδρία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, είναι ένα προβλέψιμο και γνωστό φαινόμενο εδώ και χρόνια.

Η κυβέρνηση όμως επέλεξε συνειδητά να το αγνοήσει.

Η υποτίμηση του νερού ως θεμελιώδους δημόσιου αγαθού δεν είναι απλώς αμέλεια· είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Τα κροκοδείλια δάκρυα του Πρωθυπουργού και οι κούφιες υποσχέσεις του δεν πείθουν κανέναν.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της. Να παρουσιάσει ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, να προχωρήσει σε ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση, να εξασφαλίσει πολιτική και κοινωνική συναίνεση και να θεσπίσει ένα ισχυρό πλαίσιο που θα εγγυάται την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, με κέντρο τον πολίτη και σεβασμό στο περιβάλλον.