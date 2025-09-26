Μ. Σαλμάς: Αρκετοί βουλευτές δεν θέλουν το Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στο «105,5 Στο Κόκκινο», τόνισε ότι αρκετοί βουλευτές της ΝΔ δεν επιθυμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία, ασκώντας σκληρή κριτική για τη στελέχωση της κυβέρνησης.

Στο… κομματικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (διαγραφείς από τη ΝΔ) Μάριος Σαλμάς.

Μιλώντας στον «105,5 Στο Κόκκινο» ο Μάριος Σαλμάς απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τις πληροφορίες που θέλουν τον ίδιο να ηγείται της προσπάθειας για δημιουργία νέου κόμματος μαζί με άλλους πρώην βουλευτές της ΝΔ, υπό την προϋπόθεση να μην προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς.

Ωστόσο ο Μ. Σαλμάς εκτίμησε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ αγωνιά για το πού τους οδηγεί η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Σαλμάς μεταξύ άλλων παρέθεσε τιςπληροφορίες που έχει για όσα συζητώνται εντός της ΚΟ της ΝΔ, καθώς αν και ανεξάρτητος, «καταλαβαίνετε 25 χρόνια μιλώ με πάρα πολλούς βουλευτές», όπως υπογράμμισε.

«Μπορώ να πω ότι υπάρχουν αρκετοί βουλευτές που θέλουν δεν θα θέλανε τον κύριο Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας καταρχάς, μιας και για την πρωθυπουργία τον επέλεξε ο λαός».

Σημαντικός παράγοντας για αυτό –σύμφωνα με το Μ. Σαλμά- είναι το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει στελεχώσει την κυβέρνηση που αντί για πολιτικά πρόσωπα από τη ΝΔ «έχει να κάνει με πρόσωπα τα οποία έχει επιλέξει ο πρωθυπουργός, κυρίως εκτός ΝΔ, όχι τυχαία. Όχι τυχαία, γιατί αυτοί που είναι εκτός ΝΔ μπορούν να υπηρετούν πιο καλά τις εντολές του επιτελικού κράτους. Ενώ αν έχεις εκλεγεί από τη ΝΔ, «πατάς» και στον κόσμο. Οι «φιλοξενούμενοι», όλοι αυτοί, δεν πατάνε στη βάση».

Ο κ. Σαλμάς παράλληλα με τις ζυμώσεις που περιέγραψε στην «γαλάζια» ΚΟ, αναφέρθηκε σε μία ευρύτερη αναδιάταξη στο πολιτικό φάσμα, καθώς «αντί για το αριστερά-δεξιά τώρα, η κατανομή είναι από κάτω-από πάνω. Δηλαδή, αν οι πολλοί που είναι στο κάτω μέρος της οικονομίας και της κοινωνίας μπορούν να διεκδικήσουν μερίδιο από την οικονομική ελίτ, από τα πάνω...» Η ολιγαρχία, εκτίμησε ο Μ. Σαλμάς αύξησε τον πλούτο της επί Μητσοτάκη.

Ταυτόχρονα, «πλέον είναι συγκεκριμένο το ζητούμενο στη χώρα. Και μη γελιόμαστε... Το 2032 έρχεται, τότε που η "χάρη" για τα τοκοχρεολύσια λήγει και η Ελλάδα θα πληρώνει 15 δισ. ευρώ επιπρόσθετα το χρόνο σε τοκοχρεολύσια. Βεβαίως δεν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης τότε και μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύτηκαν πάνω από 100 δισ. ευρώ (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός, κοινοτικά κονδύλια), χάθηκαν δισεκατομμύρια και δεν υπήρξε υποδομή, δεν υπήρξαν start-up, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν φέραμε πίσω τα νέα μυαλά να τους δώσουμε τις ευκαιρίες να δημιουργήσουν μια νέα Ελλάδα».

Εφημερίδα «Συνείδηση»