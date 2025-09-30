«Λύγισε» o Αντώνης Ρέμος στην σκηνή του Ηρωδείου όταν τραγούδησε Μαρινέλλα

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στην σκηνή του Ηρωδείου ο Αντώνης Ρέμος, όταν αναφέρθηκε από σκηνής στη Μαρινέλλα.

Ο Αντώνης Ρέμος συνεπήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηρώδειο με μια ξεχωριστή και sold out συναυλία, στην οποία υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης Jack Savoretti. Από τη «μαγική» βραδιά δεν έλειψε η συγκίνηση, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα.

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ταξίδεψε μουσικά το κοινό παρουσιάζοντας με τον μοναδικό τρόπο ερμηνείας του μερικά από τα πολυεπιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια – σταθμούς της 30χρονης πορείας του καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

«Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου» και «Προσωπικά» είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που έκαναν το κατάμεστο Ηρώδειο να τραγουδά και να πλημμυρίσει συναισθήματα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας. «Εδώ είμαστε Μαρινέλλα και το λέμε μαζί. Στον κόσμο που σε λάτρεψε, σε λατρεύει και προσεύχεται για σένα», είπε μεταξύ άλλων και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», είπε ο Αντώνης Ρέμος για την επιθυμία της Μαρινέλλας.

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», πρόσθεσε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος ξεκινώντας την ερμηνεία του για τη Μαρινέλλα.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα «Ναφθαλίνη» και «Μέχρι Το Τέλος Του Κόσμου» και το κοινό να χειροκροτεί θερμά τον Αντώνη Ρέμο, ενώ είχε και φιλανθρωπικό πρόσημο, καθώς μέρος των εσόδων διατέθηκε για τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

