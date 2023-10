Ανελέητο σφυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας, πάνω από 1.200 νεκροί – Η Χαμάς απελευθέρωσε μητέρα με δυο παιδιά

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε στους 1.200, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς πολλαπλασιάστηκαν οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους περίπου 1.200 και ο αριθμός των τραυματιών τους περίπου 5.600», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Γάζα, την έκτη ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εν μέσω ισραηλινών επιχειρήσεων αντιποίνων.

Πάνω από 1.200 είναι και οι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (11.10.2023) ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η Χαμάς είναι (ό,τι) το Ισλαμικό Κράτος και θα τη συντρίψουμε, θα την εξαλείψουμε». Στο πλευρό του βρισκόταν ο επικεφαλής του κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντς.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν όλο το βράδυ από και προς τη Λωρίδα της Γάζας.

