Λουτσέσκου: «Είναι πολύ απλό, δεν σκοράραμε...»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του τα έκανε όλα εκτός από το να σκοράρει, στο 0-0 απέναντι στον Παναιτωλικό...

To σχόλιό του στη NOVA:

«Είναι πολύ απλό, δεν σκοράραμε. Δεν ξέρω τι περιμένατε ως απάντηση. Αν ερχόταν 3,4-0 τίποτα δεν θα έλεγε κανείς. Είχαν 9-10 παίκτες σε μικρό χώρο και είναι δύσκολο να παίξεις έτσι.

Παρ’ όλα αυτά κάναμε ευκαιρίες. Η αντίδραση των παικτών μου όταν έχαναν την μπάλα ήταν εκπληκτική. Δημιουργήσαμε παίζοντας και κάθετο ποδόσφαιρο και από τα πλάγια. Μας έλειψε απλά να μπει η μπάλα στα δίχτυα» ήταν το σχόλιο του Λουτσέσκου.

sdna.gr