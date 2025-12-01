Λούτσα: Σοβαρά τραυματισμένη στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που καταγόταν από τη Μακρυνεία Αγρινίου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του καταγόμενου από την Μακρυνεία Αγρινίου 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο της Λούτσας, ύστερα από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε σοκ. Η μητέρα και η αδελφή του 24χρονου έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο οδηγός κρατείται από την Τροχαία.

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έπεσε πάνω στον νεαρό, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του τη στιγμή που εκείνοι έβγαιναν από το σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ έχοντας υποστεί κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπεβλήθη σε νευροχειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

Η μητέρα και η αδελφή του 24χρονου, που είχαν τραυματιστεί ελαφρά, έλαβαν εξιτήριο, όμως παραμένουν συγκλονισμένες από το δυστύχημα που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους. Ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά, αποχώρησε από το ΚΑΤ συνοδεία αστυνομικών και κρατείται στην Τροχαία.

Σε σοκ δηλώνει ότι βρίσκεται και η μητέρα του οδηγού, η οποία μιλώντας στο Mega ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου. «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι… λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», ανέφερε εμφανώς συγκλονισμένη.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο. Η πρώτη ακούσια δίκη έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος οδηγός είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο.

Ο 24χρονος ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν από το μπλε αμάξι που συνέχισε την «τρελή» πορεία του.

Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση του μπλε ΙΧ σε παρκαρισμένο:

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς (1)

Ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.

«Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός»

«Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε [ο οδηγός] με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους» είπε ο θείος του 24χρονου Γιάννης Πολιτόπουλος, που την ώρα του δυστυχήματος έλειπε στην Αθήνα και επέστρεψε εσπευσμένα στη Λούτσα όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, μόνο ένα άτομο, η αδερφή του και μητέρα του 24χρονου βρισκόταν στο εσωτερικό του παρκαρισμένου οχήματος, μαζί με ένα σκυλάκι: «Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του».

«Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Εκείνη άκουσε, γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση εάν η οικογένεια έχει μάθει από την Τροχαία εάν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, ο θείος και νονός του θύματος απάντησε πως το θεωρούν πολύ πιθανό, «απ’ ό,τι έχουν καταλάβει».

Πηγή: protothema.gr