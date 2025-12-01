Λούτσα: Αναπάντητα ερωτήματα για το φρικτό τροχαίο με θύμα τον 24χρονο – Σε ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφός του

Αναπάντητα ερωτήματα και οργή για το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με θύμα ένα νέο παλικάρι ηλικίας 24 χρόνων. Η 21χρονη σύντροφός του που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά όταν το μοιραίο αυτοκίνητο καρφώθηκε πάνω τους, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσοκομείου.

Ο 24χρονος ξεψύχησε ακαριαία μπροστά στα μάτια της αγαπημένης του, της αδελφής του και της μητέρας του. Οι 2 τελευταίες που επίσης τραυματίστηκαν στο τροχαίο που προκάλεσε τρόμο σε όλη τη Λούτσα, έχουν πάρει ήδη εξιτήριο και προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πως έχασαν μέσα σε μια στιγμή τον αγαπημένο τους. Όσον αφορά τον 29χρονο οδηγό του μοιραίου αυτοκινήτου, που αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί τροχαίο, κρατείται από την Τροχαία και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

O οδηγός του αυτοκινήτου έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε στενό της Λούτσας αν και το όριο ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του, χωρίς να πατήσει φρένο, πάνω στον 24χρονο που σκοτώθηκε, την σύντροφό του και τα μέλη της οικογένειάς του, τη στιγμή που έβγαιναν από το αυτοκίνητό τους.

Η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας της.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα με σκοπό να απολογηθεί.

Το συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη και ζήτησε συγγνώμη για το κακό που προκάλεσε το παιδί της.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε.

Οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους στις στιγμές πριν σκορπίσει τον θάνατο ο 29χρονος. Αν και το αλκοτέστ που του έγινε βγήκε αρνητικό, οι αρχές περιμένουν τις αιματολογικές εξετάσεις για να βεβαιώσουν το αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών

Ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε, μίλησε στις κάμερες λέγοντας πως ο 29χρονος φαινόταν μεθυσμένος.

«Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (σ.σ. η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου που είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση που του έκαναν οι δημοσιογράφοι για το αν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, απάντησε πως «είναι πολύ πιθανό».

Το τροχαίο που είχε προκαλέσει στο παρελθόν ο 29χρονος

Ήταν πριν από 5 χρόνια, το 2020, ο οδηγός του μοιραίου ΙΧ είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο ατύχημα και μάλιστα και τότε, υπήρχαν τραυματίες.

Κατά το παρελθόν μάλιστα είχε απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών, μέχρι να βγουν οι αιματολογικές εξετάσεις του.

Το τραγικό σε όλη την υπόθεση είναι πως ο 24χρονος έμενε μόνιμα στο εξωτερικό αλλά βρέθηκε στη Ελλάδα για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.

newsit.gr