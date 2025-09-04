Λουκέτο στην Εγνατία Οδό Α.Ε. – Αβέβαιο το μέλλον έργων και εργαζομένων

Λουκέτο στην Εγνατία Οδό Α.Ε με την οριστική παύση λειτουργίας της, βάζοντας σε αβεβαιότητα το μέλλον των έργων και των εργαζομένων.

Την οριστική παύση λειτουργίας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στις 31 Δεκεμβρίου 2025 αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών, οδηγώντας την εταιρεία σε καθεστώς οικονομικής εκκαθάρισης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέπεια της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη επενδυτή για τα επόμενα 35 χρόνια, αφήνοντας μετέωρο το μέλλον ενός φορέα που σχεδίασε, υλοποίησε και διαχειρίστηκε το μεγαλύτερο οδικό έργο της χώρας.

Επισήμως τηρείται σιγή ιχθύος όπως όμως προκύπτει η απόφαση ανακοινώθηκε στη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης του υφυπουργού Υποδομών με το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων της εταιρείας.

Όπως έγινε γνωστό, το ενδεχόμενο η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» να αναλάβει την εποπτεία της σύμβασης παραχώρησης –κάτι που θα εξασφάλιζε και έσοδα– δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή.

Παράλληλα η επιλογή για κλείσιμο της εταιρείας ως το τέλος του έτους δείχνει και την απόφαση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την διαδικασία παραχώρησης και παράδοσης του οδικού άξονα στην ΤΕΡΝΑ.

Για την ιστορία να αναφερθεί ότι η Εγνατία Οδός κόστισε κοντά στα 6,5 δις, πόροι κοινοτικοί και εθνικοί και το ελληνικό δημόσιο ελπίζει να βάλει στα ταμεία του 1,4 δις όσο ήταν η προσφορά.. Πολλοί βέβαια εκτιμούν ότι θα υπάρξει και έκπτωση.

Ένας φορέας με έργο 8 δισ. ευρώ

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» υπήρξε για πάνω από δύο δεκαετίες βασικός πυλώνας σχεδιασμού και υλοποίησης έργων υποδομής. Διαχειρίστηκε και ολοκλήρωσε τον κεντρικό άξονα και τους καθέτους της Εγνατίας Οδού, έργα συνολικού ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ, ενώ ανέλαβε και πλήθος άλλων έργων σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς και αποκαταστάσεις μετά από φυσικές καταστροφές.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η εταιρεία είχε τεθεί ουσιαστικά σε διαχειριστική αδράνεια, αποκλεισμένη από τη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, την ώρα που το ίδιο το Ταμείο εμφανίζει σημαντικά χαμηλά ποσοστά απορρόφησης λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας.

Ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Το κλείσιμο της εταιρείας δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το ποιος θα αναλάβει την εποπτεία της σύμβασης παραχώρησης, μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αυστηρούς ελέγχους. Παράλληλα, παραμένει ασαφές τι θα γίνει με τις υφιστάμενες μελέτες, τις δημοπρατήσεις, αλλά και τις εκκρεμότητες έργων που αφορούν κρίσιμες υποδομές στη Βόρεια Ελλάδα, όπως:

η διασυνοριακή γέφυρα Ελλάδας – Τουρκίας,

το τμήμα Χαλάστρα – Εύζωνοι (60 χλμ., σύνδεση με τη Βόρεια Μακεδονία),

καθώς και επιμέρους τμήματα του οδικού δικτύου σε Κοζάνη, Καβάλα, Καστοριά και Ήπειρο (Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα).

Αναπάντητα είναι και τα ερωτήματα για την τύχη του προσωπικού που εργάζεται στην εταιρεία.

Η πολιτική διάσταση

Το θέμα έφερε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών. Την ερώτηση υπογράφουν οκτώ βουλευτές του κόμματος μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Τσίμαρης.Τοπική γαστρονομία

Οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις για τους λόγους που δεν ανατέθηκε στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η εποπτεία της σύμβασης, για το ποιο ποσοστό των διοδίων θα αποδίδεται στο Δημόσιο, για την τύχη των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και για το μέλλον των εργαζομένων.

Κενό στη Βόρεια Ελλάδα

Όπως τονίζουν, η κατάργηση της εταιρείας αναδεικνύει το σοβαρό έλλειμμα αποκέντρωσης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, όπου ακόμα και τα σημαντικότερα έργα (ThessIntec, στρατόπεδο Γκόνου, ανάπλαση ΔΕΘ, Μαρίνα Καλαμαριάς, Δυτικός Προαστιακός, Flyover) σχεδιάζονται και υλοποιούνται από υπηρεσίες της Αθήνας.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να αποδείξει πως υπάρχει σχέδιο για τη μετάβαση στη «μετά Εγνατία Οδός Α.Ε.» εποχή, καθώς το κενό που δημιουργείται στην εποπτεία και τον σχεδιασμό έργων στη Βόρεια Ελλάδα θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο.

