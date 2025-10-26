Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Ελλάδα
ΕλλάδαΠολιτικά Νέα

Λοβέρδος για επίθεση με αυγά σε Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία

«Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
A+A-
Διαγραφή
Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη δηλώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος για όσα συνέβησαν χθες Σάββατο 25/10 σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε σε ανάρτησή του πως η «βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία», ενώ πρόσθεσε πως «ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου για τον Μάκη Βορίδη:

Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη και της οικογενείας του. Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια. Δεν φοβόμαστε. Δεν θα συνηθίσουμε τη βία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ραπτόπουλο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων

Το πλοίο «Κεφαλονιά» κόλλησε μεσοπέλαγα – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες

Μάκης Βορίδης: Επιτέθηκαν με αυγά εναντίον του στο Ηράκλειο Κρήτης

Φώφη Γεννηματά: Συγκινεί ο Θερμιώτης σύζυγός της – «Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη»

Οι πρώτοι Ρομά έκαναν αίτηση για την ΕΛΑΣ!

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο των Χανίων – Νεκρός σε τροχαίο 29χρονος οδηγός μηχανής

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.