Λοβέρδος για επίθεση με αυγά σε Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία

Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη δηλώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος για όσα συνέβησαν χθες Σάββατο 25/10 σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε σε ανάρτησή του πως η «βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία», ενώ πρόσθεσε πως «ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια».

