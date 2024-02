«LOVE is in the Air» – Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής και ψηφιακής τέχνης αφιερωμένη στον έρωτα

Στην καρδιά της Κηφισιάς η Time of Art gallery, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, εγκαινιάζει την έκθεση “LOVE is in the Air”. Μία από τις πιο όμορφες σελίδες της τέχνης είναι αυτή που αφιερώθηκε στον «Έρωτα», μία έννοια με πολλές ερμηνείες και ακόμα περισσότερες διαστάσεις. Ο Έρωτας ήταν και είναι ένα συναίσθημα που ενέπνευσε και εμπνέει τους καλλιτέχνες σε κάθε είδος τέχνης. Από την Αναγέννηση μέχρι τη Σύγχρονη τέχνη σπουδαίοι ζωγράφοι, γλύπτες και άλλοι δημιουργοί αποθεώνουν τον έρωτα και τον ρομαντισμό σε μια στιγμιαία απεικόνιση του.

Τα έργα της έκθεσης παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές όπως ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική, κολάζ, ψηφιακή τέχνη, κοσμήματα, μωσαϊκό και δώρα τέχνης.

Καλλιτέχνες που εκθέτουν τα έργα τους: Stella Antoniadou – Kristel Pent – Aristide Patsoglou – Natassa Sarris, Eleni Sakali – Nikos Kalafatis – Alexandra Patsoglou Raftopoulou, Lisette Mitsopoulou Winther – Katerina Rubani – Zoe Nikitaki Anastasia Kaika – figenia Kastana – Andriani Papaleka – Mary Leodis, Despoina Papandreou – Maria Nalmpantidou – Aggeliki Vasilatou, Despoina Nikolidaki – John kanellopoulos – Evangelia Stylou.

Natassa Sarris

Πληροφορίες έκθεσης: TIME OF ART GALLERY – ELENI SAKALI, Κολοκοτρώνη 1 & Argyropoulou 2, Κηφισιά Εγκαίνια: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, 19:00 – 22:00 | Διάρκεια: 7/2/2024 – 10 /2/2024. Μέρες & ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Παρασκευή: 10:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Σάββατο & 11:00 – 15:00. Επιμέλεια έκθεσης: Eleni Sakali – Zizel Kontonikou & team Time of Art gallery. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6250619

Πηγή: ertnews.gr