Λουτράκι: Νεκρός σε τροχαίο 54χρονος πατέρας 3 παιδιών που πήγαινε στη δουλειά του

Θρήνος στο Λουτράκι Κορινθίας, με νεκρό ένα 54χρονο πατέρα τριών παιδιών, που σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα, πηγαίνοντας στη δουλειά του.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Λουτράκι από τον τραγικό θάνατο ενός 54χρονου κατοίκου της πόλης, πατέρα τριών παιδιών και υπαλλήλου στο καζίνο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που παραβίασε το STOP.

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ της Πέμπτης 11/9/2025 στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων κοντά στον οικισμό Πούσι Μεϊντάνι, όταν ΙΧ όχημα τύπου τζιπ που οδηγούσε 25χρονος αλλοδαπός, βγήκε από στενό παραβιάζοντας το STOP, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον άτυχο 54χρονο, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του πηγαίνοντας στην δουλειά του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 54χρονος να πέσει σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο και βγήκε από το σπίτι του αντικρίζοντας τον τραυματία στο έδαφος, παρότι ο 54χρονος φορούσε το κράνος του, έφερε σοβαρά τραύματα στο σώμα του. Το ασθενοφόρο έφθασε σύντομα στο σημείο του δυστυχήματος και μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς κατέληξε.