Λούρος 1941: Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων στρατιωτών που χάθηκαν στα νερά του

Η άγνωστη ιστορία πίσω από τους 13 Έλληνες στρατιώτες που χάθηκαν το 1941 στα παγωμένα νερά του ποταμού Λούρου, επιστρέφοντας από το μέτωπο της Αλβανίας.

Στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας, 84 χρόνια μετά, ανασύρεται στην επιφάνεια ένα συγκλονιστικό αλλά ξεχασμένο γεγονός του 1941. Δεκατρείς Έλληνες στρατιώτες, επιστρέφοντας από το μέτωπο της Αλβανίας, χάθηκαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Λούρου.

Μέσα από τη μαρτυρία του ιστορικού Φώτη Βράχα, φωτίζουμε μια άγνωστη σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας — μια ιστορία θυσίας, τιμής και μνήμης.

Ας μην ξεχάσουμε ποτέ εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας.

