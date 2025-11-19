ΛΟΤΤΟ: Η τύχη χαμογέλασε σε έναν Αγρινιώτη – 12.000€ μέσα σε έναν χρόνο

Την τύχη του έφτιαξε ένας υπερτυχερός από το Αγρίνιο, στο ΛΟΤΤΟ την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025, καθώς θα λάβει συνολικά 12.000 ευρώ, μέσα σε ένα χρόνο.

Όπως αναφέρει ο Ο.Π.Α.Π. σε σχετική ανακοίνωση: «Στην κλήρωση της 2676ης του ΛΟΤΤΟ δεν βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία.

Στη 2η κατηγορία 5άρι βρέθηκαν τέσσερα(4) τυχερά δελτία που το καθένα κερδίζει 1.000€ το μήνα για 1 χρόνο».

Στην περίπτωση του Αγρινιώτη ή της Αγρινιώτισσας να σημειωθεί πως παίχτηκε μόλις μία στήλη που το κόστος ανέρχεται στο 1 ευρώ και οι αριθμοί δεν τοποθετήθηκαν μέσω τυχαίας επιλογής.