Στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, η οικογένεια αλ-Ταμπατίμπι συγκεντρώθηκε την πρώτη Παρασκευή του ραμαζανιού για το πρωινό γεύμα πριν από την νηστεία όταν μία βόμβα μετέτρεψε το σπίτι σε ερείπια.

Σύμφωνα με τον 19χρονο Μοχάμαντ αλ-Ταμπατίμπι, που επέζησε, 36 μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν.

«Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου, τα αδέρφια μου», έλεγε ο νεαρός Παλαιστίνιος δείχνοντας τα παραταγμένα σώματα στο νοσοκομείο Αλ-Ακσα του Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

