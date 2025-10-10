Λονδίνο: Ο Αργυρός χόρεψε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στους ρυθμούς του «Μάλλον κάτι ξέρω»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε ακόμα για μια φορά κέφι, τραγουδώντας τις επιτυχίες του και χορεύοντας μάλιστα με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στους ρυθμούς του «Μάλλον κάτι ξέρω» .

Χθες το βράδυ, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, ο δημοφιλής τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Λονδίνο, στη φιλανθρωπική εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative» και της έδειξε τι πάει να πει ελληνική μουσική και διασκέδαση.

Με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη και ντυμένη στα κόκκινα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χόρεψε με τον Έλληνα τραγουδιστή την επιτυχία «Μάλλον κάτι ξέρω», έκαναν στροφές και αγκαλιάζονταν με τους παρευρισκόμενους να το απολαμβάνουν.

Σχετικά στιγμιότυπα δημοσιεύτηκαν στο προφίλ του οργανισμού στο Instagram, δείχνοντας όλους τους καλεσμένους να περνάνε μια από τις ομορφότερες βραδιές τους και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να γίνεται…Ελληνίδα.

<br />

<br />

<br />

<br />

Μαζί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν και ο γιος του παλαίμαχου σταρ του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, EJ Johnson.

Πηγή: newsit.gr