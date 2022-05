Λίβερπουλ: Το σύνθημα για τον Κώστα Τσιμίκα ακούστηκε σε όλο το Παρίσι από τους φιλάθλους των «Ρεντς» (VIDEO)

Οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ έχουν «κατακλύσει» το Παρίσι για τον τελικό (28/5,22:00) του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι οπαδοί των «Ρεντς» έστησαν το δικό τους πάρτι στην πόλη του «φωτός» σε κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ τραγούδησαν το σύνθημα του Κώστα Τσιμίκα

Μάλιστα, τραγούδησαν και το σύνθημα που έχουν βγάλει για τον Κώστα Τσιμίκα, με τον Έλληνα διεθνή μπακ να έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερη αγαπητή προσωπικότητα για αυτούς.

«Tsimi – Tsimi – Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he’s Greek but we all know that he’s scouse», που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση, «το διαβατήριο του Κώστα Τσιμίκα μας λέει πως είναι Έλληνας, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ (scouse)», είναι το σύνθημα που του αφιέρωσαν.

