Live: Η τελετή της Αφής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

Η Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026 πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη (26.11.25), μπροστά στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία.

Εκεί, μέσα από τις ακτίνες του ήλιου γεννιέται η Φλόγα, σύμβολο πολιτισμού και ταυτόχρονα δύναμης της φύσης. Η Πρωθιέρεια, η εξαιρετική ηθοποιός Μαίρη Μηνά, δίνει ζωή στο ιερό τελετουργικό που έχει εμπνευστεί η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου.

To πρόγραμμα της Τελετής:

Ολυμπιακός Ύμνος – Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (O Ολυμπιακός Ύμνος ερμηνεύεται από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση)

Εθνικός Ύμνος Ιταλίας – Έπαρση Σημαίας Ιταλίας

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας – Έπαρση Σημαίας Ελλάδας (Οι Εθνικοί ύμνοι ερμηνεύονται από τηνπαιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών)

«Το φως της Ολυμπίας» ποίημα του Τάκη Δόξα (απαγγελία από τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου)

Χαιρετισμός δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδη Παναγιωτόπουλου

Χαιρετισμός προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων “Milano Cortina 2026”, Τζιοβάνι Μαλαγκό

Χαιρετισμός προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι

Χαιρετισμός προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου

Τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Ναό της Ήρας

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων με την Ολυμπιακή Φλόγα

Xoρογραφία Ιερειών και Κούρων, Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Άρτεμις Ιγνατίου. Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Πέτρο Γκαϊδατζή.

Αναχώρηση πρώτου Λαμπαδηδρόμου για το Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερτέν

Παρακολουθείστε την τελετή σε απ’ ευθείας μετάδοση:

θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία 9 ημερών καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα και θα παραδοθεί στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 για να αναχωρήσει για την Ιταλία.

Ο Δήμος Αγρινίου θα υποδεχθεί υποδέχεται το μεσημέρι της Πέμπτης (27.11.25) την Ολυμπιακή Φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 – ώρα συγκέντρωσης στις 13:00 και θα περιλαμβάνει:

Άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας

Αφή του βωμού

Χαιρετισμούς Δημάρχου και εκπροσώπων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων

Σύντομο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου

Η Τελετή Υποδοχής θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετάσχουν σε ένα παγκόσμιο γεγονός που προβάλλει τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας και της ευγενούς άμιλλας, καθώς και να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της Ολυμπιακής Φλόγας.

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί πολίτες και φορείς να παρευρεθούν, δίνοντας ζωντάνια και δυναμική στην υποδοχή της Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων.