Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απειλήθηκα από Κρητικούς, απρεπής η συμπεριφορά των συνεργατών Ν.Κ.»

Για απειλές που δέχθηκε από Κρητικούς, ανέφερε στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για εξαρτήσεις από συμφέροντα, εχθρικό κλίμα από συναδέλφους και απρεπείς συμπεριφορές συνεργατών «Ν.Κ.», που είχαν γενικότερα ως αποτέλεσμα να καταψηφιστεί στην Αιτωλοακαρνανία.

Έναν ΟΠΕΚΕΠΕ εγκλωβισμένο σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα με διαχρονικές παθογένειες, μια από τις οποίες ήταν η έλλειψη αυτονομίας των πληροφοριακών συστημάτων και η εξάρτηση από έναν μοναδικό πάροχο, παρουσίασε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες αντιδράσεις που συνάντησε στην προσπάθειά του «να αντιμετωπίσει την επιδοματοφαγία αλλάζοντας τον Οργανισμό».

Περιγράφοντας το κλίμα που είχε προκληθεί, είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι «η καθημερινότητά μου είχε καθύβριση, απειλές, ακόμα και της οικογένειάς μου, επικηρύξεις με αφίσες στην Κρήτη όπου οργανώθηκαν δύο συλλαλητήρια από κρήτες αγροτοπατέρες με μικρή συμμετοχή μόνο από την Κρήτη». «Κάποιοι από αυτούς τους κυρίους είναι αυτοί που συζητάτε τις τελευταίες μέρες», σημείωσε, λέγοντας μάλιστα ότι είχαν κυκλοφορήσει… κηδειόχαρτο και αφίσα με την οποία του ζητούσαν να παραιτηθεί.

«Εχθρός της Κρήτης»

Σε ερώτηση της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, για το εάν γνώριζε τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη (σ.σ. Φραπέ) τόνισε παρ΄ ότι μπαινοέβγαινε στο Υπουργείο, δεν κατάφερε να τον δει ποτέ: «Είχε επιδιώξει δεκάδες φορές να συναντηθούμε. Ιδιαίτερα έντονος, ακόμα και μέσα στο γραφείο των συνεργατών μου με καθύβριζε με αγοραίους τρόπους. Εγώ δεν τον είδα ποτέ. Προσωπική επαφή δεν είχα ποτέ. Θεωρούσε ότι εγώ ήμουν εχθρός της Κρήτης».

Απρεπείς συνομιλίες συνεργατών – Δύο οι «Ν.Κ.»

Ερωτηθείς από τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα για τους αποκαλυπτικούς διαλόγους του Ν.Κ. με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, ο Σπήλιος Λιβανός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δυο συνεργάτες που τυγχάνει να έχουν και οι δύο τα αρχικά Ν.Κ. Στη μία περίπτωση χρησιμοποιούνται εκφράσεις που τις καταδικάζουμε, ενώ η άλλη ήταν πιο κόσμια προσέγγιση.

Σε ερώτηση του Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία για την οικειότητα και τη συνθηματική γλώσσα κυκλώματος που μιλούν οι συνεργάτες του με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Σπήλιος Λιβανός υπογράμμισε ότι πρόκειται για απρεπή τρόπο συνομιλιών που δεν γίνονταν εν γνώσει του.

Καταψηφίστηκε στην Αιτωλοακαρνανία

Ο κ. Λιβανός μίλησε για «στρουθοκαμηλισμό» κι «επιδοματοφαγία» κι υποστήριξε στην κατάθεσή του, πως πλήρωσε πολύ ακριβό τίμημα στις δικές του πλάτες. Πρώτον γιατί τον συκοφάντησαν και απειλήθηκε η οικογένειά του και δεύτερον διότι έστειλε αμαρτωλά ΑΦΜ κι από το Μεσολόγγι, όπου ήταν κι η εκλογική του περιφέρεια, με αποτέλεσμα να καταψηφιστεί απ’ τους συντοπίτες του. Τόνισε μάλιστα, πως η μάχη του σταυρού, πολλές φορές λειτουργεί περιοριστικά για τους βουλευτές και κάνοντας αυτοκριτική τόνισε πως ο ίδιος δεν επικοινώνησε σωστά με τον κόσμο πως ήθελε να εξυγιάνει τον οργανισμό.

Πηγή: iaitoloakarnania.gr