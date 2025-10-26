Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Αστυνομικά ΝέαΕλλάδα

Ληστεία στον Πειραιά: Έδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σκηνές τρόμου έζησε το βράδυ του Σαββάτου 25/10 ένας 62χρονος στον Πειραιά, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο διαμέρισμά του επί της οδού Καραολή και Δημητρίου με σκοπό να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις βρέθηκαν μέσα, ακινητοποίησαν τον 62χρονο και τον έδεσαν στα άνω και κάτω άκρα με σχοινί.

Ακολούθως, έκλεψαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άνδρας, αν και σοκαρισμένος, δεν φέρει τραυματισμούς.

Πηγή: lifo.gr

