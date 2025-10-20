Ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου: Αυτά είναι τα οκτώ ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα που πήραν οι δράστες

Συγκλονισμένη παραμένει η Γαλλία και η διεθνής κοινή γνώμη από την κινηματογραφική ληστεία οκτώ κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας στο Μουσείο του Λούβρου.

Οι δράστες κατόρθωσαν το πρωί της Κυριακής (19.10.25), μέσα σε 7 λεπτά να σπάσουν με τροχό τις γυάλινες προθήκες και να φύγουν έχοντας πια στην κατοχή τους συνολικά 9 κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την Πινακοθήκη του Απόλλωνα που στεγάζει τη Συλλογή των Κοσμημάτων του Στέμματος της Γαλλίας.

Λίγο αργότερα, βρέθηκε σπασμένος ένας από τους θησαυρούς που επιχείρησαν να αρπάξουν οι ληστές- το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Η Le Parisien, έδωσε στην δημοσιότητα έναν κατάλογο με τα κοσμήματα που εκλάπησαν, παρέχοντας πληροφορίες για την προέλευση και την εκτιμόμενη αξία τους.

Αναλυτικότερα, από το Μουσείο του Λούβρου αφαιρέθηκαν:

Το διάδημα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Αποτελείται από ζαφείρι Κεϋλάνης και διαμάντια, με ύψος 6,2 εκ. και πλάτος 10,7 εκ.

Πρόκειται για κόσμημα που φορέθηκε από τη βασίλισσα Ορτάνς, κόρη της Ιωσηφίνας ντε Μποαρναί, πρώτης συζύγου του Ναπολέοντα, και κατόπιν από τη Μαρία-Αμελία των Βουρβόνων-Σικελίας, σύζυγο του Λουδοβίκου-Φιλίππου.

Το κολιέ και τα σκουλαρίκια του σετ ζαφειριών της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς.

Το συγκεκριμένο σετ είχε εκτεθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, στη Γκαλερί του Απόλλωνα.

Το κόσμημα τροποποιήθηκε κατά καιρούς από τις διαδοχικές ιδιοκτήτριές του και παρέμεινε στην κατοχή του κλάδου των Ορλεανών έως το 1985. Σημειώνεται ότι ούτε το όνομα του παραγγελιοδότη ούτε του κοσμηματοποιού είναι γνωστά.

Υπάρχει αναφορά σε αυτό το σετ σε επιστολή του δούκα της Ορλεάνης, μετέπειτα Λουδοβίκου-Φιλίππου, προς την Ορτάνς ντε Μποαρναί, με σκοπό την απόκτησή του. Είναι πιθανό η αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα να το είχε κληροδοτήσει στην κόρη της Ορτάνς.

Η οικογενειακή παράδοση μάλιστα αναφέρει —αν και χωρίς αποδείξεις— ότι το σετ ανήκε παλαιότερα στη Μαρία-Αντουανέτα.

POR SI VEN POR AHI EMPEÑADAS LAS JOYAS ROBADAS DEL LOUVRE

Aqui están

1) Diadema de la parure de la Reina Hortense

2) Collar de la parure de zafiros de la Reina María-Amelia y de la Reina Hortense

3) Zafiros de la reina María-Amelia y de la Reina Hortense pic.twitter.com/u5ZWkHALCv — LAROUSSE (@RommieLarousse) October 20, 2025

Το κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από σμαράγδια του σετ της Μαρίας-Λουίζας.

Ήταν δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Αυστριακή, τον Μάρτιο του 1810, μετά τον χωρισμό του από την Ιωσηφίνα, που δεν μπορούσε να του δώσει κληρονόμο.

Το κολιέ περιλαμβάνει 32 σμαράγδια, εκ των οποίων 10 σε σχήμα αχλαδιού, και 1.138 διαμάντια. Δημιουργός του ήταν ο κοσμηματοποιός Φρανσουά-Ρενώ Νιτό.

Μια καρφίτσα-λειψανοθήκη

Ένα διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η Ευγενία ντε Μοντίχο, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ’ και καταγόμενη από την Ανδαλουσία, ήταν ιστορική μορφή ιδιαίτερης πολυπλοκότητας. Θαυμάστρια της Μαρίας-Αντουανέτας και της Ιωσηφίνας, έζησε και τη λάμψη και τις τραγωδίες της εποχής της — μεταξύ άλλων τον θάνατο του μοναχογιού της, που σκοτώθηκε από τους Ζουλού το 1879.

Ως αντιβασίλισσα, υπήρξε τεχνικά η τελευταία γυναίκα που άσκησε καθήκοντα αρχηγού κράτους στη Γαλλία. Είχε φήμη επιπόλαιης, εισήγαγε τη μόδα των φορεμάτων με κρινολίνα, αλλά παράλληλα ίδρυσε τα Οικονομικά Μαγειρεία, πρόδρομο των Restos du Cœur.

Ένας μεγάλος φιόγκος μπούστου της αυτοκράτειρας Ευγενίας

🇫🇷 According to the latest report from France’s Ministry of Culture, eight pieces of jewelry were stolen from the Louvre: – a sapphire tiara,

– a necklace and earrings that once belonged to Dutch Queen Hortense de Beauharnais and later to French Queen Marie-Amélie,

– an emerald… pic.twitter.com/5SbHiuK593 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2025

Η κορόνα της Ευγενίας που βρέθηκε

Όπως έγινε γνωστό, η κορόνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ύψους 13 εκ. και πλάτους 15 εκ., αποτελούμενη από 1.354 διαμάντια, 1.136 ροζέτες και 56 σμαράγδια, τελικά βρέθηκε.

Οι διαρρήκτες την εγκατέλειψαν, πιθανόν λόγω του όγκου της.

Αυτό το “σύμβολο της λαμπρότητας της δεύτερης αυτοκράτειρας” όπως αναφέρει το Λούβρο, δημιουργήθηκε από τον χρυσοχόο Αλεξάντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση του 1855.

Η κορόνα βρέθηκε κατεστραμμένη, μέσα στη θήκη της, κοντά στο μουσείο.

🇫🇷 The Louvre heist took just seven minutes. The thieves stole nine items from the jewelry collection of Napoleon and the Empress. The perpetrators used a lift truck to access the museum, entering the Apollo Gallery through a section of the building under renovation. Police… pic.twitter.com/pbhUAIu2Nm — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2025

«Ρέτζεντ»: Το διαμάντι των 140 καρατίων, που ξέφυγε από τους δράστες

Ωστόσο, το περίφημο διαμάντι «Ρέτζεντ», ένα από τα πιο εντυπωσιακά Κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας, δεν τράβηξε την προσοχή των ληστών.

Η Γκαλερί του Απόλλωνα, που κατασκευάστηκε κατ’ εντολή του Λουδοβίκου ΙΔ΄, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: το Ρέτζεντ, το Σάνσι και το Ορτενσία — κανένα από αυτά δεν αφαιρέθηκε.

Ωστόσο, με οκτώ κοσμήματα διακοσμημένα με πολύτιμες πέτρες να έχουν κλαπεί, η ζημιά από αυτή τη θεαματική ληστεία — της οποίας η εκτίμηση συνεχίζεται — αναμένεται να είναι τεράστια.

À la base, le diamant régent a été volé à l'Inde du sud par Philippe d'Orléans. #Louvre pic.twitter.com/jBwi7GnYfv — Dr. John Konstantin (Sinoptic International) (@Dr_Hellblazer) October 19, 2025

Φόβος ότι τα κοσμήματα θα διαλυθούν σε κομμάτια και θα πουληθούν τμηματικά

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί, που έσπευσε επιτόπου, ήταν η πρώτη που έδωσε δημοσίως την είδηση, κάνοντας λόγο στο X (πρώην Twitter) για ένα «braquage» — δηλαδή, ληστεία μεγάλης κλίμακας.

Η εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε έρευνα για κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αναθέτοντάς την στη Διεύθυνση Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB).

Συνολικά, περίπου 60 ανακριτικοί υπάλληλοι συμμετέχουν στην έρευνα.

Οι αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια:

είτε ότι επρόκειτο για επαγγελματίες ληστές που ενήργησαν κατά παραγγελία — για πλούσιο συλλέκτη ή ολιγάρχη,

είτε ότι πρόκειται για επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού Λορ Μπεκιό, το περιστατικό φέρει τη σφραγίδα του οργανωμένου εγκλήματος.

Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα κοσμήματα να διαλυθούν και να σταλούν στο εξωτερικό μέσω ειδικών κυκλωμάτων, όπου θα πωληθούν τμηματικά.

«Ορισμένα διαμάντια μπορούν να διατεθούν λιανικώς, γεγονός που θα καθιστούσε την ανασύνθεση των κοσμημάτων σχεδόν αδύνατη», εξήγησε πηγή κοντά στην έρευνα.

Όλη την ημέρα, η αστυνομία και τα εγκληματολογικά εργαστήρια συνέλεξαν δείγματα DNA και αποτυπώματα από τον χώρο.

Αναλύονται επίσης ίχνη που άφησαν πίσω τους οι ληστές — ανάμεσά τους η πλατφόρμα ανύψωσης που δεν κάηκε, ένα από τα σκούτερ και ένα κίτρινο γιλέκο.

Πώς έγινε η θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

Η ληστεία που διαπράχθηκε στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου ήταν τόσο ευφυής όσο και θεαματική. Ένα παγκόσμιου βεληνεκούς χτύπημα με ανεκτίμητη ζημιά, που οι γαλλικές αρχές θα ήθελαν να έχουν αποφύγει, καθώς ανέδειξε ανεξήγητα κενά στο σύστημα ασφαλείας του διασημότερου μουσείου του κόσμου.

Δρώντας μέρα μεσημέρι και μπροστά στο κοινό, οι δράστες, χρησιμοποιώντας ένα φορτηγό-γερανό, ανέβηκαν με την πλατφόρμα ανύψωσης και εισήλθαν στον πρώτο όροφο του πιο επισκέψιμου μουσείου του πλανήτη, όπου άρπαξαν μία από τις πιο πολύτιμες συλλογές κοσμημάτων στον κόσμο.

Η ληστεία διήρκεσε λίγο παραπάνω από επτά λεπτά, μπροστά στα μάτια των φυλάκων του μουσείου και δέκα εμβρόντητων επισκεπτών.

Ήταν περίπου 9:30 το πρωί, όταν δύο άνδρες έφτασαν με ένα φορτηγό-γερανό και το στάθμευσαν στην όχθη του Σηκουάνα François-Mitterrand, ακριβώς κάτω από τα παράθυρα της Γκαλερί του Απόλλωνα — του τμήματος του μουσείου που στεγάζει τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος.

Ο ένας φορούσε κίτρινο γιλέκο, ο άλλος πορτοκαλί, και οι δυο είχαν μαύρες κουκούλες που έκρυβαν τα πρόσωπά τους.

Σαν προσεκτικοί εργάτες, τοποθέτησαν κώνους ασφαλείας και ανέβηκαν με τη ναυλωμένη πλατφόρμα ως τη Γκαλερί του Απόλλωνα. Δύο συνεργοί με μοτοσικλέτες Yamaha TMax επιτηρούσαν τη σκηνή από τον δρόμο, με τις μηχανές τους αναμμένες μέσα στην πρωινή ομίχλη.

Στις 9:34, οι δύο ψεύτικοι εργάτες έσπασαν το παράθυρο με δισκοπρίονο και εισέβαλαν χωρίς καμία δυσκολία στη γκαλερί.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, απείλησαν τους φύλακες με το εργαλείο και έσπασαν δύο προθήκες — εκείνη με τα κοσμήματα του Ναπολέοντα και εκείνη με τους θησαυρούς των Γάλλων μοναρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, πρόκειται για «εισβολή εξαιρετικά γρήγορη και βίαιη». Οι συναγερμοί τόσο του παραθύρου όσο και των προθηκών ενεργοποιήθηκαν.

Οι πέντε φύλακες που βρίσκονταν εκεί «μπήκαν σε ασφαλή θέση», μεταφέροντας τους δέκα επισκέπτες στο πίσω μέρος της γκαλερί.

Πηγή: news247.gr