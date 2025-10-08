Ληστεία στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Σοκάρει η εικόνα του θύματος - «Τους παρακαλούσα, μη με χτυπάτε άλλο», λέει η 85χρονη

Γεμάτη μώλωπες η ηλικιωμένη που βίωσε τον εφιάλτη στα χέρια ληστών στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους.

Αδίστακτοι κακοποιοί επιτέθηκαν στην 85χρονη που τους εκλιπαρούσε να τη λυπηθούν. Εκείνοι τη χτυπούσαν ανελέητα, απαιτώντας να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένες τις οικονομίες της.

«Τους παρακαλούσα… μη με χτυπάτε άλλο… Δεν είχα τίποτα να τους δώσω…», λέει στην κάμερα.

Η εικόνα της γιαγιάς Γεωργίας σοκάρει. Οι μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα της μαρτυρούν τη φρίκη που έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στα χέρια των τριών ληστών.

Η ηλικιωμένη περιγράφει πώς άνοιξε την πόρτα και μπήκαν οι ληστές μέσα στο σπίτι. Μετά την έσυραν και την πήγαν στην κρεβατοκάμαρα, όπου άρχισαν να ψάχνουν παντού για χρήματα. «Τα έβγαλαν όλα έξω, έψαχναν παντού… δεν άφησαν τίποτα όρθιο».

Οι ληστές έψαξαν σπιθαμή προς σπιθαμή το μικρό σπίτι της 85χρονης, αναποδογυρίζοντας τα πάντα. Δεν λυπήθηκαν ούτε την ηλικία της, ούτε τις κραυγές της. Η ίδια πάλευε να μείνει όρθια, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να τη χτυπούν για λίγα χαρτονομίσματα.

Οι δράστες φαίνεται να μπήκαν από το συρματόπλεγμα που περιβάλλει το σπίτι της ηλικιωμένης. «Μπήκαν από το συρματόπλεγμα… δεν πρόλαβα να καταλάβω τίποτα».

Η λεία των αδίστακτων δραστών; Μόλις 100 ευρώ. Κι όμως, για τη γιαγιά Γεωργία, το ξημέρωμα της Δευτέρας θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη της.

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των τριών δραστών που σκόρπισαν τον τρόμο για λίγα ευρώ.

Πηγή: star.gr (Κωνσταντίνα Τσεγγενέ)