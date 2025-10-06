Ληστεία στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Χτύπησαν και φίμωσαν ηλικιωμένη - Την... έστειλαν στο Νοσοκομείο

Στιγμές τρόμου έζησε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου που έπεσε θύμα ληστείας.

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τουλάχιστον δύο άτομα, μπήκαν στο σπίτι 85χρονης, στις 4 περίπου τα ξημερώματα της Δευτέρας (6.10.25).

Σύμφωνα με πληροφορίες, την απείλησαν για να τους πει που βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα και άρχισαν να την χτυπούν όταν δεν έπαιρναν τις απαντήσεις που ήθελαν.

Αφού απέσπασαν χρυσαφικά και ένα μικρό χρηματικό ποσό τράπηκαν σε φυγή, έχοντας όμως προηγουμένως φιμώσει την άτυχη γυναίκα.

Ευτυχώς, τη φασαρία αντιλήφθηκε μια γειτόνισσα που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η γυναίκα στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου σε κακή κατάσταση.

Την προανάκριση για τη ληστεία πραγματοποιεί ο Αστυνομικός Σταθμός Γαβαλούς.

*Φωτογραφία αρχείου