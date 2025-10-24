Λίνος Μπλέτσας: Σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την Ενεργειακή Κοινότητα στη Δυτική Ελλάδα

Σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την Ενεργειακή Κοινότητα στη Δυτική Ελλάδα εκτίμησε ο αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας. Τι αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Συνείδηση».

Στο… σκοτάδι παραμένει τουλάχιστον επί του παρόντος το ζήτημα των Ενεργειακών Κοινοτήτων και αυτό επιβεβαιώθηκε και από την ενημέρωση που έκανε στο περιφερειακό συμβούλιο ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λίνος Μπλέτσας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του περιφερειακού συμβούλου Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρη Μασούρα, σχετικά με το ζήτημα τόσο της Ενεργειακής Κοινότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ και τους Δήμους της περιοχής, όσο και σε σχέση με την Ενεργειακή Κοινότητα του προγράμματος «Απόλλων» που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Απόλλων», το οποίο αξίζει να αναφέρουμε πως με βάση τις εξαγγελίες θα έχει και πρόνοια για δωρεάν ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά, ο Λίνος Μπλέτσας εκτίμησε ότι το πρόγραμμα έχει πολλές ασάφειες και προβλήματα, ωστόσο σε πρόσφατη σύσκεψη που έγινε τον Υφυπουργό Ενέργειας Ν. Τσάφο, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου και τους εκπροσώπους των Περιφερειών, το Υπουργείο δήλωσε πως δεν εγκαταλείπει το σχέδιο του για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Παρ’ όλα αυτά επί του παρόντος δεν υπάρχει απάντηση για το ζήτημα της απώλειας - απένταξης 100 εκατομμυρίων που προορίζονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι με τα σημερινά δεδομένα μοιάζει πιθανό ένα πολύ σημαντικό «κομμάτι» των ωφελούμενων, τα ευάλωτα νοικοκυριά, να μένουν εκτός ένταξης.

Ο Υφυπουργός πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει νέα συνάντηση μέσα στον επόμενο μήνα, κατά την οποία θα παρουσιαστούν από το επιτελείο του Υπουργείου συγκεκριμένες προτάσεις και σενάρια εφαρμογής του προγράμματος.

Στο μεταξύ από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση, αρμοδίου για τα κοινοτικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, λέγεται ότι τα έργα που χάνουν τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνει προσπάθεια να μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ ή άλλα κοινοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Επί του παρόντος όμως δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο… Έτσι, η έλλειψη σαφών απαντήσεων και η ασάφεια γύρω από τις προθέσεις της κυβέρνησης δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας και δυσπιστίας.

Αν πέσει η υπογραφή, το πολύ σε 24 μήνες το έργο στο polder θα λειτουργεί

Αναφορικά με την Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας, που βασίζεται σε φωτοβολταϊκό πάρκο άνω των 100MW, στο κτήμα polder στο Μεσολόγγι, αξίζει να σημειώσουμε πως αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης πέρασε σχετική νομοθετική ρύθμιση, που δίνει κατ’ εξαίρεση όρους σύνδεσης σε ώριμες ενεργειακές κοινότητες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι 150 μεγαβάτ, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αλλά και η ξεχωριστή Ενεργειακή Κοινότητα του δήμου Αγρινίου.

Παρά τις αλλεπάλληλες επαφές και πιέσεις μέχρι τώρα, όπως ανέφερε ο Λίνος Μπλέτσας, δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, που προβλέπει η ρύθμιση Σκυλακάκη. Στο διάστημα αυτό που μεσολάβησε, σύμφωνα με το Λ. Μπλέτσα, έχουν γίνει πολλές συναντήσεις και στο ανώτερο δυνατό επίπεδο για το ζήτημα, όπως επίσης υπάρχει και σχετική πρόσφατη επιστολή του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, προς τον αρμόδιο Υπουργό. Παρά την καθυστέρηση που παρατηρείται, ο Λ. Μπλέτσας ανέφερε πως εκτιμά βάσιμα ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση, η οποία απαιτείται προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να δώσει προσφορά για τους όρους σύνδεσης.

Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης εκτίμησε πως από τη στιγμή που θα υπογραφεί η πολυπόθητη απόφαση σε ένα διάστημα 18 έως 24 μηνών το έργο θα είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία. Ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης του φωτοβολταϊκού πάρκου στο polder του Μεσολογγίου ο Λ. Μπλέτσας επανέλαβε πως η Περιφέρεια έχει δεσμεύσει ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ από το δικό της ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο μέρος της χρηματοδότησης μπορεί να αναζητηθεί είτε μέσω δανεισμού, είτε από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»