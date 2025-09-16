Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Επισκέπτες από όλον τον κόσμο για θεραπευτικά λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα

Χιλιάδες επισκέπτες ακόμα και από το εξωτερικό δέχεται το Μεσολόγγι και τα λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα αποτελούν έναν από τους λόγους.
Χιλιάδες επισκέπτες ακόμα και από το εξωτερικό δέχεται το Μεσολόγγι και τα λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα αποτελούν έναν από τους λόγους.
Ο ιαματικός πηλός της λιμνοθάλασσας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, έχει πολλά οφέλη για τον οργανισμό του ανθρώπου, όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ του Alpha άνθρωποι οι οποίοι  για χρόνια φροντίζουν τον εαυτό τους με λασποθεραπεία.
Εκτός από την ευεξία και την αναζωογόνηση αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ενδυναμώνονται και μάλιστα αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο να αρρωστήσουν, ιδιαιτέρως από τις ιώσεις του χειμώνα!
Δείτε το video:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Για την διάθεση να επιστρέψει στο μέλλον στην πρωινή ζώνη αλλά και τους… τηλεσταρ δικηγόρους μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στις νέες τηλεοπτικές δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν έξω από το ραδιοφωνικό στούντιο.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δικηγόροι και πάρα πολλοί άνθρωποι της αστυνομίας έχουν γίνει τηλεστάρ

Για την διάθεση να επιστρέψει στο μέλλον στην πρωινή ζώνη αλλά και τους… τηλεσταρ δικηγόρους μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στις νέες τηλεοπτικές δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν έξω από το ραδιοφωνικό στούντιο.

16 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΛΑΣΠΗ, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;