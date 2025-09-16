Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Επισκέπτες από όλον τον κόσμο για θεραπευτικά λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα

Χιλιάδες επισκέπτες ακόμα και από το εξωτερικό δέχεται το Μεσολόγγι και τα λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα αποτελούν έναν από τους λόγους.

Ο ιαματικός πηλός της λιμνοθάλασσας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, έχει πολλά οφέλη για τον οργανισμό του ανθρώπου, όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ του Alpha άνθρωποι οι οποίοι για χρόνια φροντίζουν τον εαυτό τους με λασποθεραπεία.

Εκτός από την ευεξία και την αναζωογόνηση αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ενδυναμώνονται και μάλιστα αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο να αρρωστήσουν, ιδιαιτέρως από τις ιώσεις του χειμώνα!

Δείτε το video: