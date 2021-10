Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Επίσκεψη Αλιέων και Ιχθυολόγων από την Κροατία στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης

Ο συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων κ. Σελιμάς Γιάννης με χαρά υποδέχθηκε ομάδα Αλιέων & Ιχθυολόγων από την Κροατία στο Κέντρο Πληροφόρησης του, στο Αιτωλικό προς ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.

Η ενημέρωση τους στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα, όπως ανακοινώθηκε, έγινε από την υπεύθυνη δημοσιότητας & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ. Μαλβίνα Καρανίκα στα πλαίσια της ευρύτερης επίσκεψη τους στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου που πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία και υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων( ΠΑΣΤΙ).

Συνολικά 27 άτομα από την Κροατία, και 3 από την Ελλάδα μετέβησαν κατά το διάστημα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου για να ενημερωθούν για την δομή και λειτουργία των λιμνοθαλασσών, τις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές, και τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες.

Την επίσκεψη πεδίου από την πλευρά του Συλλόγου (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.)συντόνιζε ο Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου (Ταμίας και Συντονιστής R&D), και από την πλευρά της Κροατίας η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ Dr. Ana Gavrilović (Ana Gavrilovic). Οι 27 Κροάτες συμμετέχοντες ήταν 12 αλιείς από δύο διαφορετικές περιοχές, την πόλη του Πλότσε (GRAD PLOČE) και την κωμόπολη του Γκράντας (Općina GRADAC), οι 7 ιχθυολόγοι των δύο δημοτικών υπηρεσιών που έχουν αντικείμενο τους την αλιεία, καθώς και 8 ερευνητές από δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (Faculty of Agriculture, Department of Fisheries, Apiculture, Wildlife management and special Zoology), και το Ινστιτούτο Ruđer Bošković.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων ευελπιστεί σε αντίστοιχες μελλοντικές συναντήσεις που συνδράμουν στην προβολή των προστατευόμενων οικοτόπων καθώς και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Πάρκου στο εξωτερικό.

