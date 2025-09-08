Λήμνος: Εγκατέλειψαν τρεις σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο

Ένα απαράδεκτο περιστατικό βάναυσης εγκατάλειψης ζώων κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου στη Λήμνο, όπου δύο άτομα εγκατέλειψαν τρεις σκύλους με βίαιο τρόπο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές», αγροτικό όχημα προσεγγίζει την είσοδο του χώρου φύλαξης των αδέσποτων ζώων του Δήμου, και από την καρότσα του πετιούνται με απάνθρωπο τρόπο τρεις σκύλοι, κυριολεκτικά σαν σακούλες σκουπιδιών, μέσα από την περίφραξη του χώρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον προσωρινό χώρο φύλαξης του Δήμου και όπως επισημαίνει το Σωματείο, οι δράστες έχουν καταγραφεί καθαρά στο οπτικό υλικό και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για να προχωρήσει η υπόθεση στις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Το Φιλοζωικό Σωματείο τονίζει ότι τέτοιες πράξεις δεν θα μείνουν ατιμώρητες και καλεί την τοπική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των εθελοντών και των αθώων ψυχών που προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν απέναντι στην αδιαφορία και την κακοποίηση.

Πηγή: limnosfm100.gr