Λίμνη Τριχωνίδα: Ξεκινούν τα καγιάκ, τα ποδήλατα λίμνης και τα sup

Επισημαίνει ότι όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις έχουν ήδη εξασφαλιστεί, ενώ ταυτόχρονα τονίζει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάζεται για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Σε ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης , ανακοινώνει ότι μετά από εισήγησή του το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας για πλωτά μη μηχανοκίνητα μέσα στη Λίμνη Τριχωνίδα , ανοίγοντας τον δρόμο για τουριστικούς πλόες με καγιάκ, SUP και ποδοκίνητα ποδήλατα.

Σε σχετική ανάρτηση του Θανάση Μαυρομμάτη αναφέρεται:

Μετά από εισήγηση μου σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας σε πλωτά μη μηχανοκίνητα μέσα .

Η Λίμνη Τριχωνίδα γίνεται πόλος ανάπτυξης & επενδύσεων!

Σύντομα ξεκινούν τουριστικοί πλόες με πλωτά μη μηχανοκίνητα μέσα όπως:

καγιάκ | SUP | ποδοκίνητα ποδήλατα λίμνης κ.ά., προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στην καρδιά της φύσης!

Όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις είναι ήδη εξασφαλισμένες!

Επενδύσεις επιδοτούμενες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης!