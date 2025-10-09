Λίμνη Τριχωνίδα: Ξεκινούν τα καγιάκ, τα ποδήλατα λίμνης και τα sup

Ξεκινούν τα καγιάκ, τα ποδήλατα λίμνης και τα sup στη Λίμνη Τριχωνίδα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στη φύση και ενισχύοντας τον εναλλακτικό τουρισμό με σεβασμό στο περιβάλλον.

 

Σε ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, ανακοινώνει ότι μετά από εισήγησή του το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας για πλωτά μη μηχανοκίνητα μέσα στη Λίμνη Τριχωνίδα, ανοίγοντας τον δρόμο για τουριστικούς πλόες με καγιάκ, SUP και ποδοκίνητα ποδήλατα.

Επισημαίνει ότι όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις έχουν ήδη εξασφαλιστεί, ενώ ταυτόχρονα τονίζει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάζεται για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Σε σχετική ανάρτηση του Θανάση Μαυρομμάτη αναφέρεται:

Μετά από εισήγηση μου σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας σε πλωτά μη μηχανοκίνητα μέσα .

Η Λίμνη Τριχωνίδα γίνεται πόλος ανάπτυξης & επενδύσεων!

Σύντομα ξεκινούν τουριστικοί πλόες με πλωτά μη μηχανοκίνητα μέσα όπως:

καγιάκ |  SUP |  ποδοκίνητα ποδήλατα λίμνης κ.ά., προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στην καρδιά της φύσης!

Όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις είναι ήδη εξασφαλισμένες!

Επενδύσεις επιδοτούμενες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης!

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δουλεύει σκληρά για να προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης.
Ενισχύουμε τον εναλλακτικό τουρισμό με σεβασμό στο περιβάλλον, μέσα από αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της φύσης μας.
Το μέλλον ανήκει στις φυσικές και τεχνητές λίμνες του Νομού μας!
Ας στηρίξουμε όλοι αυτή την προσπάθεια για μια πιο πράσινη και οικονομικά δυναμική περιοχή!
Αλλάζουμε τον τόπο μας !!!!

09 Οκτ 2025

