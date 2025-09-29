Λίμνη Τριχωνίδα: Οικοσύστημα υψηλής περιβαλλοντικής αξίας με ισχυρές δυνατότητες να εξελιχθεί σε προορισμό οικοτουρισμού

Με σημαντικά συμπέρασματα και χρήσιμες κατευθύνσεις ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, η εκδήλωση με τίτλο «Tριχωνίδα προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη υδάτινου οικοσυστήματος» που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πράσινο Ταμείο, στη λίμνη Τριχωνίδα (Κτήμα Πιθάρι).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της σημασίας της λίμνης Τριχωνίδας ως οικοσύστημα υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και η αξιοποίησή της ως προορισμός οικοτουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Κατά την έναρξη της ημερίδας προβλήθηκε ντοκιμαντέρ παρουσίασης του οικολογικού πλούτου, αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λίμνης, που μπορούν να οδηγήσουν στην αειφόρο ανάπτυξή της προς όφελος των πολιτών, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής, που σταδιακά προστατεύουν, αναδεικνύουν και αξιοποιούν τον υδάτινο «θησαυρό», ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το Πράσινο Ταμείο για τη συνεργασία και τη στήριξή του στην προσπάθειά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για βιώσιμη ανάπτυξη του «πελάγους της Αιτωλοακαρνανίας».

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της ΠΔΕ, Λίνος Μπλέτσας, συντόνισε την ανοιχτή συζήτηση για την περιβαλλοντική αξία και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της Λίμνης Τριχωνίδας. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Σπυριδούλα Ντεμίρη, Εξωτερικός Συνεργάτης / Υπεύθυνη παρακολούθησης έργων κλιματική αλλαγής & Διαχειρίστρια έργου LIFE-IP AdaptInGR για το Πράσινο Ταμείο, ο Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, ο Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα ο Βασίλης Τζουμάκας, Τεχνικός Διευθυντής ZagoriMountainRunning, ο Γεώργιος Λάμπρης, Διοργανωτής LakePartyTrixonida και ο Ιερόθεος Ζαχαρίας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέσα από την διαλογική συζήτηση αναδείχθηκαν νέοι τρόποι συνεργασίας και συνέργειας με ανθρώπους και φορείς, που έχουν καταφέρει ήδη να κάνουν πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιοχές με ανάλογα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με τη Λίμνη Τριχωνίδα και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση, αυτή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας ανέφερε ότι με τη βοήθεια των θεσμικών εργαλείων του περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής και με δεδομένη την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. για τη λίμνη Τριχωνίδα, η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής θα μπορέσει να γίνει άμεσα πράξη.