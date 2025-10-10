Λίμνη Τριχωνίδα: Οι πρώτες άδειες για τουριστικούς πλόες με μη μηχανοκίνητα μέσα

«Πράσινο φως» στις πρώτες άδειες για τουριστικούς πλόες με μη μηχανοκίνητα μέσα στη Λίμνη Τριχωνίδα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή εναλλακτικού τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης για την Αιτωλοακαρνανία.

Ξεκινούν τα καγιάκ, τα ποδήλατα λίμνης και τα sup στη Λίμνη Τριχωνίδα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στη φύση και ενισχύοντας τον εναλλακτικό τουρισμό με σεβασμό στο περιβάλλον. Σε ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, ανακοίνωσε ότι μετά από εισήγησή του το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας για πλωτά μη μηχανοκίνητα μέσα στη Λίμνη Τριχωνίδα, ανοίγοντας τον δρόμο για τουριστικούς πλόες με καγιάκ, SUP και ποδοκίνητα ποδήλατα.

Επισημαίνει ότι όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις έχουν ήδη εξασφαλιστεί, ενώταυτόχρονα τονίζει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάζεται για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχήμέσα από αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της φύσης .

«Το μέλλον ανήκει στις φυσικές και τεχνητές λίμνες του Νομού μας! Ας στηρίξουμε όλοι αυτή την προσπάθεια για μια πιο πράσινη και οικονομικά δυναμική περιοχή! Αλλάζουμε τον τόπο μας!» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Θανάσης Μαυρομμάτης.

Εφημερίδα «Συνείδηση»