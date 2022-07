Λίμνη Τριχωνίδα: Μάζωξη μουσικής, αγάπης και ανθρωπιάς – Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Lake Party στις 26 Αυγούστου

Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης μας καλεί σε μία ΜΑΖΩΞΗ Μουσικής, Αγάπης και Ανθρωπιάς, στο επετειακό Lake Party για τα 10 χρόνια, στο Κτήμα Πιθάρι – Lake Living , στην λίμνη Τριχωνίδα την Παρασκευή 26 Αυγούστου!

Έπειτα από μια σειρά μουσικών φεστιβάλ το Lake Party επιστρέφει ξανά ακόμα πιο δυνατό και όπως πάντα με πολλές εκπλήξεις για να γιορτάσει μαζί σας τα 10 χρόνια επιτυχίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην σκηνή του Lake Party, στο Κτήμα Πιθάρι, στην λίμνη Τριχωνίδα την Παρασκευή 26 Αυγούστου!

Με την σπάνια φωνή του θα ερμηνεύσει διαχρονικές επιτυχίες από την άνω των 30 ετών πορεία του και θα χαρίσει μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας, σε ένα ερμηνευτικό υπερθέαμα!

Με το ιδιαίτερο μήνυμά του «Σας ευχαριστώ που με αφήνετε να παίζω μαζί σας», ο Γιώργος Μαζωνάκης, μας καλεί στη δική του καλοκαιρινή ΜΑΖΩΞΗ, μια μαγική μουσική εμπειρία στο μουσικό φεστιβάλ Lake Party Τριχωνίδα! Μαζί του, μια 30μελή ομάδα ταλαντούχων μουσικών, φωνητικών κι εξειδικευμένων τεχνικών, αλλά και την πρωτοεμφανιζόμενη Αναστασία, η οποία συστήθηκε στο κοινό με το τραγούδι της «Αμαρτίες».

Ακόμη, ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τους εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος άνθρωπος», με ηχηρό μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς: «Μαγειρεύουμε Όλοι Μαζί – Τρώμε όλοι μαζί», την ίδια ημέρα της κάθε συναυλίας και σε κεντρικό σημείο της κάθε πόλης, θα μαγειρέψουν και θα προσφέρουν φαγητό για τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη.

Το σημείο συνάντησης με τον Άλλο άνθρωπο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μία ξεχωριστή του πρωτοβουλία, επιστρέφει την αγάπη που εισπράττει, δίνοντας τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί οικονομικά να απολαύσουν τις συναυλίες του, με «κοινωνικό εισιτήριο» με χαμηλό αντίτιμο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πρωταγωνιστεί δισκογραφικά με όλα του τα τραγούδια να γίνονται επιτυχίες και το album του «Αγαπώ Σημαίνει», να καταγράφει σπάνιο ρεκόρ στη σύγχρονη δισκογραφία, αφού όλα τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ως single, έχουν κατακτήσει τις υψηλότερες θέσεις στο Top 10 του Official Airplay Chart by Media Inspector. Επίσης, κέρδισε το στοίχημα στη νυχτερινή ψυχαγωγία της Αθήνας με τις sold out εμφανίσεις του στο Κέντρο Αθηνών, κάθε Πέμπτη και Σάββατο για 7 μήνες, ενώ η ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη», σε σκηνοθεσία της Εύης Καλογηροπούλου και στην οποία πρωταγωνιστεί βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών με το «Canal+ Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους»!

Ετοιμάσου να ζήσεις και εσύ την απόλυτη μουσική εμπειρία στο μαγευτικό τοπίο της λίμνης Τριχωνίδας, δημιουργώντας στιγμές διασκέδασης, χαράς και ξεγνοιασιάς που θα σου μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά και στο μυαλό.

Μην το χάσεις!

Για τις τιμές των εισιτηρίων και την έναρξη προπώλησης δείτε περισσότερα εδώ: https://lakeparty.gr/propolisi-eisitirion

Η εφημερίδα “Συνείδηση”, το sindisi.gr, o “Δυτικά Fm 92,8” και ο “Loud 98,2” είναι χορηγοί επικοινωνίας του μεγάλου event!