Λίμνη Τριχωνίδα: Αντίστροφη μέτρηση για τον 1ο κολυμβητικό αγώνα

Αντίστροφη μέτρηση στη λίμνη Τριχωνίδα, για τον 1ο κολυμβητικό αγώνα, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», όπου την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προσπάθεια να αναβιώσουν οι κολυμβητικοί αγώνες που διεξάγονταν στο παρελθόν. Τι αναφέρει ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Γιάννης Λιάτσος

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τα «Θέστια 2025» ήδη έχουν ξεκινήσει και όπως πάντα κεντρίζουν το ενδιαφέρον και προσελκύουν κόσμο για να απολαύσει τις εκδηλώσεις που διεξάγονται στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου.

Ωστόσο, φέτος στο πλούσιο πρόγραμμα υπάρχει και μια διοργάνωση που διεξάγεται για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια! Την Κυριακή 31.08.25 (στις 10.00 το πρωί) θα διεξαχθεί στο «Αρχοντικό της λίμνης» στο Καινούργιο ο 1ος κολυμβητικός αγώνας.

Η διοργάνωση αυτή γίνεται με σκοπό και στόχο να καθιερωθεί, να αναπτυχθεί και να γίνει θεσμός, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να αναβιώσει και πάλι ο κολυμβητικός αγώνας που διεξάγονταν πριν σχεδόν 25 χρόνια και ήταν ένας από τους δύο μεγαλύτερους κολυμβητικούς αγώνας της Ελλάδας!

Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Γιάννης Λιάστος, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θέστια 2025» η «Δόξα» Καινούργιου, ο Πρόεδρος Δημήτρης Μπλέτσας και το ΔΣ απευθύνθηκαν σε μένα με τη σκέψη μιας διοργάνωσης στη λίμνη Τριχωνίδα για τη ανάδειξή της και την προβολή της. Η πρώτη μας σκέψη ήταν ο κολυμβητικός αγώνας, ώστε να αναβιώσουμε σιγά –σιγά τους κολυμβητικούς αγώνες μεγάλων αποστάσεων που διεξάγονταν στην Τριχωνίδα πριν 25 χρόνια περίπου.

Αυτή η διοργάνωση που είναι η πρώτη μετά από τόσα χρόνια αποτελεί το πρώτο βήμα και γι’ αυτό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε έναν αγώνα 1.000 μέτρων για μικρούς κολυμβητές και έναν αγώνα 2.000 μέτρων για τους μεγαλύτερους, χωρίς φυσικά να απαγορεύεται να συμμετάσχουν και οι μεγάλοι στα 1.000 μέτρα.

Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί σχεδόν 20 αθλητές από τη Ναύπακτο, την Αμφιλοχία και το Αγρίνιο και αυτό είναι θετικό για τη διοργάνωση. Αξίζει να τονίσουμε ότι όσοι ενδιαφερόμενοι δεν θα προλάβουν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή μπορούν να αιτηθούν την συμμετοχή τους πριν την έναρξη του αγώνα.

Γενικότερος σκοπός είναι να αναβιώσουμε τις κολυμβητικές διοργανώσεις που γίνονταν στο παρελθόν. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει η διοργάνωση αυτή να καθιερωθεί, να αναπτυχθεί και φυσικά να γίνει θεσμός. Μέσα από τα βήματα αυτά κάποια στιγμή θα αναβιώσουμε την μεγάλη κολυμβητική διαδρομή, όπως στο παρελθόν, η όποια ήταν ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες κολυμβητικές διαδρομές στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως η διοργάνωση αυτή είναι το έναυσμά για να μπει ένα λιθαράκι για την ανάδειξη της λίμνης Τριχωνίδας.

Τον 1ο κολυμβητικό αγώνα υποστηρίζει ο Σύλλογος του «Κόνδορα», όπως και ο Αθλητικός Σύλλογος «Τρίτωνας» που θα μας παραχωρήσει τον ναυτικό εξοπλισμό. Η συνεργασία αυτή είναι ευχάριστό γεγονός, διότι συνεργάζονται οι Σύλλογοι που ασχολούνται με τα αθλητικά δρώμενα στην περιοχή, ενώ ιδιαίτερης αξίας είναι ότι θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή της διοργάνωσης εθελοντές με κανό, sup κλπ. Ο εθελοντισμός είναι πράξη αγάπης και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και θα είναι ευχής έργο να ανθίσει περισσότερο στην περιοχή μας. Επιτυγχάνεται έτσι καλύτερα ένας από τους στόχους, η ανάδειξη της λίμνης Τριχωνίδας ως κολυμβητικό σημείο και ως τουριστικό προϊόν».

Δείτε την αφίσα:

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»