Λίμνη του Μόρνου: Η κλιματική αλλαγή «αποκάλυψε» το βυθισμένο χωριό Κάλλιο!

Βρίσκεται στο χώρο που το 1980 δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, που μέσω του μεγαλύτερου σε μήκους δικτύου υδραγωγείου στην Ευρώπη (192 χιλιόμετρα) μεταφέρει το νερό στην πρωτεύουσα.

Εκεί, ανάμεσα στη Γκιώνα και τα Βαρδούσια ο χώρος κατακλύστηκε από το νερό αρχικά του Μόρνου οι πηγές του οποίου είναι κυρίως στην Οίτη.

Οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στο Λιδωρίκι ή στην Αθήνα, ενώ κάποιοι με την αποζημίωση που πήραν ξανάφτιαξαν το χωριό πάνω από τις όχθες της λίμνης.

Κάποτε αυτό το τεράστιο έργο με τα 126 μέτρα φράγματος, εγκλώβιζε σχεδόν 800 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Σήμερα η στάθμη της λίμνης έχει πέσει τόσο πολύ, που ξαναβγήκε στην επιφάνεια ο δρόμος για το αρχαίο Κάστρο, με τα ερείπια του Ναού του Αγίου Νικολάου.

Η κλιματική αλλαγή με την παρατεταμένη ανομβρία, φαίνεται ξεκάθαρα στην υποχώρηση της στάθμης του νερού κατά 35 ή ακόμη και 40 μέτρα!

Δείτε το οδοιπορικό της Έρης Κοντονίκου και του Βαγγέλη Κοντογεώργου εκεί που ήταν άλλοτε οι δρόμοι του χωριού, το οποίο αναδύθηκε μέσα από τα νερά της λίμνης…