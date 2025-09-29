Λίμνη του Μόρνου: Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες - Αναδύθηκε ακόμα περισσότερο το βυθισμένο χωριό Κάλλιο

Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες από το χωριό Κάλλιο στη Δωρίδα που αναδύθηκε ακόμη περισσότερο καθώς τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου υποχωρούν με ανησυχητική ταχύτητα, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν καθημερινά τη στάθμη να μειώνεται, ενώ μαζί της αναδύονται σιωπηλά οι μνήμες ενός τόπου που χάθηκε κάτω από το νερό. Το 1980, με την ολοκλήρωση της λίμνης, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο, στα 390 μέτρα, δημιουργώντας έναν νέο οικισμό. Οι περισσότεροι, ωστόσο, επέλεξαν να μετακινηθούν προς την Αθήνα και άλλες πόλεις.

Σήμερα, περίπου 60 άνθρωποι ζουν στο νέο Κάλλιο και βλέπουν κάθε μέρα να ξεπροβάλλουν μέσα από τα νερά κομμάτια της παιδικής τους ηλικίας, τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους που θυσιάστηκαν για να υδρεύεται η πρωτεύουσα. Περισσότερα από 80 κτίσματα, ανάμεσά τους η εκκλησία και το δημοτικό σχολείο, βυθίστηκαν τότε.

Σημειώνεται ότι, η ξηρασία που επηρεάζει την περιοχή αναδεικνύει την ανάγκη για υπεύθυνη διαχείριση του νερού. Το φράγμα της λίμνης παραμένει ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση εκατομμυρίων πολιτών, γεγονός που καθιστά την προστασία του κοινού αυτού αγαθού υπόθεση όλων μας.

Φωτογραφίες: eurokinissi

