Λίμνη Στράτου: Ο Θωμαΐδης και η Ανδρεοπούλου πρωταθλητές Wakeboard 2025 στο Αγρίνιο

Ο Άγγελος Θωμαΐδης του ΝΟ Χαλκίδας στους Άνδρες και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου του ΝΟ Χρυσής Ακτής Πάρου στις Γυναίκες, ήταν οι μεγάλοι νικητές κατακτώντας τους τίτλους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard 2025, που έγινε στην Λίμνη Στράτου, στο Αγρίνιο.

Διοργανώτρια ήταν φυσικά η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι, έχοντας την σημαντική βοήθεια της ΔΕΗ, που υποστηρίζει όλες τις δράσεις της ΕΟΘ. Σκι, αλλά και του Δήμου Αγρινίου.

Στην κατηγορία Junior τις πρωτιές πήραν ο Αθανάσιος Ίθαν Χριστόπουλος (Βάρκιζας)

και η Αλεξάνδρα Καββαδά (Τρίτωνα).

Τα τελικά αποτελέσματα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Wakeboard 2025 (score / execution / Intensity / composition):

Open Άνδρες

1. Θωμαΐδης Άγγελος (NOX) 51,33 (17,32 / 17,03 / 16,98)

2. Αλευράς Εμμανουήλ (NOV) 40,56 (13,76 / 13,47 / 13,32)

3. Τσίγκος Αναστάσιος (NOKB) 24,11 (8,21 / 8,35 / 7,55)

4. Δημόπουλος Σπύρος (PAR) 22,78 (7,99 / 8,13 / 6,66)

5. Χατζησάββας Χαράλαμπος (NOV) 11,67 (3,89 / 4,12 / 3,66)

6. Τσάφος Ιωάννης-Αλέξανδρος (PAROS) 10,22 (3,55 / 3,56 / 3,11)

Open Γυναίκες

1. Ανδρεοπούλου Αικατερίνη (PAROS) 66,44 (21,76 / 22,27 / 22,42)

2. Μπαραλιάκου-Σακελλαρίου Στυλιανή-Ευγενία (VAR) 26,89 (8,88 / 9,13 / 8,88)

3. Βιντζηλαίου Σοφία-Βαρβάρα (VAR) 14,33 (4,66 / 4,90 / 4,77)

4. Μπαραλιάκου-Σακελλαρίου Ευαγγελία-Παναγιώτα (VAR) 11,11 (4,00 / 3,56 / 3,55)

Junior Άνδρες

1. Χριστόπουλος Αθανάσιος-Ίθαν (VAR) 21,89 (6,99 / 7,90 / 6,99)

2. Χαραλαμπίδης Βλαδίμηρος (NOV) 20,11 (6,66 / 6,90 / 6,55)

3. Κουρούμπαλης Λύσανδρος (VAR) 17,56 (5,99 / 5,90 / 5,66)

4. Φλαμπούρης Ευάγγελος-Χρήστος (NOV) 15,11 (4,77 / 5,46 / 4,88)

Junior Γυναίκες

1. Καββαδά Αλεξάνδρα (TRIT) 50,11 (16,54 / 17,03 / 16,54)

2. Σαπουντζόγλου Μία (NOV) 23,89 (7,66 / 8,24 / 7,99)

3. Πλούμη Παναγιώτα (VAR) 17,33 (5,66 / 6,01 / 5,66)

Αγόρια U14

1. Μπαούμ Άρης (NOV) 26,34 (8,44 / 9,46 / 8,44)

2. Μουσερής Κωνσταντίνος (VAR) 25,00 (8,33 / 8,80 / 7,88)

3. Καμπούκος Στάθης-Στέφανος (NOV) 16,11 (5,11 / 5,79 / 5,22)

4.Μουσερής Νικόλαος (VAR) 14,33 (4,55 / 5,01 / 4,77)

Κορίτσια U14

1. Βαβάλου Λουκία (VAR) 34,78 (11,54 / 11,80 / 11,43)

2. Τσαμαλδούπη Εμμανουέλα (VAR) 25,33 (8,55 / 8,80 / 7,99)

3. Τσαμαλδούπη Παρασκευή (VAR) 14,22 (4,55 / 5,12 / 4,55)

Κορίτσια U12

1. Κεσόγλου Αιμιλία (NOV) 15,45 (5,00 / 5,68 / 4,77)

2. Ουζούν Ντανιέλα (NOV) 13,56 (4,44 / 4,68 / 4,44)

3. Στεφανοπούλου Ειρήνη-Σταυρούλα (NOV) 10,44 (3,66 / 3,56 / 3,22)

Over 30 Master Άνδρες

1. Γιάμαλος Νικόλαος (PAR) 40,00 (13,65 / 13,47 / 12,88)

2. Νάκας Δημήτριος (KAS) 29,33 (9,32 / 10,24 / 9,77)

3. Αλεξίου Αναστάσιος (TRIT) 21,78 (6,99 / 7,57 /7,22)

4. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος (VAR) 19,33 (6,55 / 6,57 / 6,22)

5. Σκεμπές Νικόλαος (PAROS) 11,67 (3,89 / 4,12 / 3,66)

Over 40 Veteran Άνδρες

1. Άβδος Βασίλειος (VAR) 28,44 (10,21 / 9,35 / 8,88)

2. Κοκκώνης Ανδρέας (PAROS) 21,67 (6,99 / 7,68 / 6,99)

3. Πετρόπουλος Γεώργιος (TRIT) 19,22 (6,55 / 6,46 / 6,22)

Over 40 Veteran Γυναίκες

1. Πετροπούλου Θάλεια (TRIT) 18,44 (5,88 / 6,35 / 6,22)

2. Αλούπη Αγγελική (PAROS) 16,78 (5,77 / 5,79 / 5,22)

3. Πετροπουλέα Χριστίνα (VAR) 8,11 (2,55 / 2,89 / 2,66)

Εδόθησαν δώρα στους νικητές σε όλες τις κατηγορίες, χορηγία από την εταιρεία CELADON WATERSPORTS – KALAMATA και από την εταιρεία WATER MOTION. Στην διοργάνωση μετείχαν 38 συνολικά σκιέρ, 22 άνδρες και 16 γυναίκες, οι κορυφαίοι του αθλήματος, από επτά Ομίλους, τους ΑΣ Αγρινίου “Τρίτωνας”, ΝΟ Βουλιαγμένης, ΝΟ Κατοίκων Βουλιαγμένης, ΝΟ Χαλκίδας, ΝΟ Χρυσής Ακτής Πάρου, ΟΘΣκι Βάρκιζας και ΟΘΣκι Καστοριάς.