Λίμνη Πηγών Αώου: Υπέροχα νερά και αλπικά λιβάδια στην «καρδιά» της Πίνδου

Η Λίμνη Πηγών Αώου, η πιο ορεινή της Ελλάδας, μαγεύει με τα κρυστάλλινα νερά και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της, στην «καρδιά» της Πίνδου.

Δεν υπήρχε πριν το 1991, αλλά πλέον είναι η πιο ορεινή λίμνη της Ελλάδας, διαθέτοντας πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ένα ελληνικό παράδειγμα ευεργετικής παρέμβασης στο περιβάλλον είναι η Λίμνη Πηγών Αώου, η οποία έχει χαρακτηριστεί κι επισήμως σαν τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Βρίσκεται στο οροπέδιο Πολιτσές, κοντά στο Μέτσοβο, σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, κάτι που την καθιστά ως την πιο ορεινή λίμνη της χώρας μας.

Η Λίμνη Πηγών Αώου εντοπίζεται στην «καρδιά» της βόρειας Πίνδου, ανάμεσα στο εθνικό πάρκο Βάλια Κάλντα και στο εθνικό πάρκο Βίκου-Αώου. Η έκτασή της ανέρχεται σε 11,5 τ. χλμ., ενώ το βάθος της ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται κανείς: σε κάποια μπορεί να είναι λιγότερο από 1 μέτρο, σε άλλα να φτάνει τα 7-8 μέτρα ή ακόμα και τα 80 μέτρα, κοντά στο φράγμα της Δ.Ε.Η. στον ποταμό Αώο. Αυτό θεωρείται και ως μέγιστο βάθος.

Στην ανατολική πλευρά της Λίμνης Πηγών Αώου βρίσκεται ένα δάσος με μαύρα πεύκα και ρόμπολα, ενώ στη δυτική της όχθη αναπτύσσεται δάσος με οξιές. Επιπλέον, η χλωρίδα περιλαμβάνει και κράταιγους, αγριοκορομηλιές, αλλά και σπάνιες ορχιδέες δίπλα στα ρυάκια ή άγριους νάρκισσους στα λιβάδια.

Στην πανίδα, πάλι, πρωταγωνιστούν πουλιά που ζουν κοντά σε λίμνες, ποτάμια και δάση, όπως κούκοι, μαύροι πελαργοί, αλκυόνες, μπεκάτσες ή φάσες, ωστόσο βρίσκει κανείς και σαλαμάνδρες, βατράχους, αρκούδες, λύκους, λαγούς και αλεπούδες, ακόμα και ζαρκάδια. Πλούσια ζωή έχουν όμως και τα ίδια τα νερά, καθώς φιλοξενούν αλπικούς και μακεδονικούς τρίτωνες, χέλια, ιονικές πέστροφες, γριβάδια και οξύρρυγχους του Δούναβη.

Δείτε το βίντεο του n.p. production: