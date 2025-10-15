Λίμνη Μόρνου: Ιστορικό χαμηλό ρεκόρ 10ετίας στο ύψος βροχής - Νέα υποχώρηση στην επιφάνεια

Νέο ιστορικό χαμηλό ρεκόρ δεκαετίας στο ύψος βροχής καταγράφεται στη λίμνη Μόρνου ενώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου της meteo.gr αποτυπώνεται νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ξηρασία αναφέροντας:

«Η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ).

Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις (διαγράμματα παρουσιάζονται στη σελίδα www.meteo.gr/mornos), παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών».

Πηγή: cnn.gr